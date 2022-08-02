Бензиновый триммер Stihl FS 400 41282000006
Арт. О00000027349
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|8
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Мощность, л.с.
|2.6
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Ширина скашивания леской, см
|30
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- Мощный кусторез FS 400 DM 300-3 с ножом предназначен для густой поросли и скашивания свалявшейся травы или густого кустарника. Это возможно благодаря режущему элементу - трехлопастному ножу. Устройство идеально подходит для подрезки лесных культур и выкашивания участков. А в комбинации с соответствующими режущими инструментами эффективно применяется для первичного прореживания, срезания зарослей кустарников или расчистки. Инструмент оснащен 2-тактным двигателем мощностью 2.6 л.с. Система ElastoStart способствует более плавному запуску триммера без толчков. Рукоятка регулируется без использования дополнительного инструмента. Плечевой ремень и двуручная рукоятка увеличивают комфорт при использовании триммера.
Преимущества:
- Мощность;
- Трехлопастной нож;
- Двухтактный двигатель;
- Система ElastoStart;
- Регулируемая двуручная рукоятка;
- Плечевой ремень;
- Удобство и комфорт.
Комплектация:
- Нож для густой травы 300-3;
- Набор инструментов;
- Двуплечный ремень;
- Защитный кожух;
- Защитные очки;
- Инструкция по эксплуатации.