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Бензиновый триммер Stihl FS 400 41282000006
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Stihl FS 400 41282000006
    Арт. О00000027349
    5.0
    1
    Бензиновый триммер Stihl FS 400 41282000006
    Бензиновый триммер Stihl FS 400 41282000006
    Бензиновый триммер Stihl FS 400 41282000006
      Бензиновый триммер Stihl FS 400 41282000006
      Бензиновый триммер Stihl FS 400 41282000006
      Бензиновый триммер Stihl FS 400 41282000006

      Бензиновый триммер Stihl FS 400 41282000006

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000027349
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		8
      Мощность, л.с.
      		2.6
      Ширина скашивания леской, см
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мощный кусторез FS 400 DM 300-3 с ножом предназначен для густой поросли и скашивания свалявшейся травы или густого кустарника. Это возможно благодаря режущему элементу - трехлопастному ножу. Устройство идеально подходит для подрезки лесных культур и выкашивания участков. А в комбинации с соответствующими режущими инструментами эффективно применяется для первичного прореживания, срезания зарослей кустарников или расчистки. Инструмент оснащен 2-тактным двигателем мощностью 2.6 л.с. Система ElastoStart способствует более плавному запуску триммера без толчков. Рукоятка регулируется без использования дополнительного инструмента. Плечевой ремень и двуручная рукоятка увеличивают комфорт при использовании триммера.

        Преимущества:

        • Мощность;
        • Трехлопастной нож;
        • Двухтактный двигатель;
        • Система ElastoStart;
        • Регулируемая двуручная рукоятка;
        • Плечевой ремень;
        • Удобство и комфорт.

        Комплектация:

        • Нож для густой травы 300-3;
        • Набор инструментов;
        • Двуплечный ремень;
        • Защитный кожух;
        • Защитные очки;
        • Инструкция по эксплуатации.