Бензиновый триммер Stihl FS 400 41282000006

Преимущества:

Мощность;

Трехлопастной нож;

Двухтактный двигатель;

Система ElastoStart;

Регулируемая двуручная рукоятка;

Плечевой ремень;

Удобство и комфорт.

Комплектация:

Нож для густой травы 300-3;

Набор инструментов;

Двуплечный ремень;

Защитный кожух;

Защитные очки;

Инструкция по эксплуатации.

Мощный кусторез FS 400 DM 300-3 с ножом предназначен для густой поросли и скашивания свалявшейся травы или густого кустарника. Это возможно благодаря режущему элементу - трехлопастному ножу. Устройство идеально подходит для подрезки лесных культур и выкашивания участков. А в комбинации с соответствующими режущими инструментами эффективно применяется для первичного прореживания, срезания зарослей кустарников или расчистки. Инструмент оснащен 2-тактным двигателем мощностью 2.6 л.с. Система ElastoStart способствует более плавному запуску триммера без толчков. Рукоятка регулируется без использования дополнительного инструмента. Плечевой ремень и двуручная рукоятка увеличивают комфорт при использовании триммера.