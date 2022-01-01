Присадка к топливу с дозатором Stihl HP Uitra 07813198061, 1 л

Преимущества

Синтетическое масло

Для двухтактных двигателей

Класс мощности: JASO-FB

Масло 2-х тактного мотора синтетическое HP Ultra - полностью синтетическое масло с отличными смазывающими свойствами. Совершенно безнагарное сгорание масла благодаря беззольным присадкам. Создано для длительной эксплуатации при максимальных нагрузках двигателя. Класс по мощности двигателя: JASO-FB. Соотношение смеси 1:50. Низкое содержание серы и способность к биологическому разложению - более 80% за 21 день. Экологически безопасный продукт обеспечивающий непревзойденную чистоту двигателя.