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Присадка к топливу с дозатором Stihl HP Uitra 07813198061, 1 л
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Масла для 2-х тактных двигателей садовой техники
    Присадка к топливу с дозатором Stihl HP Uitra 07813198061, 1 л
    Арт. X132036198
    Присадка к топливу с дозатором Stihl HP Uitra 07813198061, 1 л

      Присадка к топливу с дозатором Stihl HP Uitra 07813198061, 1 л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X132036198

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вид
      		синтетическое
      Тип
      		двухтактное
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Масло 2-х тактного мотора синтетическое HP Ultra - полностью синтетическое масло с отличными смазывающими свойствами. Совершенно безнагарное сгорание масла благодаря беззольным присадкам. Создано для длительной эксплуатации при максимальных нагрузках двигателя. Класс по мощности двигателя: JASO-FB. Соотношение смеси 1:50. Низкое содержание серы и способность к биологическому разложению - более 80% за 21 день. Экологически безопасный продукт обеспечивающий непревзойденную чистоту двигателя. 

        Преимущества

        • Синтетическое масло
        • Для двухтактных двигателей
        • Класс мощности: JASO-FB