Присадка к топливу с дозатором Stihl HP Uitra 07813198061, 1 л
Арт. X132036198
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вид
|синтетическое
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Тип
|двухтактное
- Масло 2-х тактного мотора синтетическое HP Ultra - полностью синтетическое масло с отличными смазывающими свойствами. Совершенно безнагарное сгорание масла благодаря беззольным присадкам. Создано для длительной эксплуатации при максимальных нагрузках двигателя. Класс по мощности двигателя: JASO-FB. Соотношение смеси 1:50. Низкое содержание серы и способность к биологическому разложению - более 80% за 21 день. Экологически безопасный продукт обеспечивающий непревзойденную чистоту двигателя.
Преимущества
- Синтетическое масло
- Для двухтактных двигателей
- Класс мощности: JASO-FB