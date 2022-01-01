Пеногенератор высокого давления Stihl RE88-RE170 49105009600

Преимущества: Для требовательных частных пользователей и профессионалов;

Эффективная пенная насадка с системой дозирования для моек высокого давления;

Выравнивание струи и угла распыления регулируются;

Высокий очищающий эффект благодаря плотной пене.

Высокая степень очистки благодаря густой пене. Регулировка направления и угла распыляемой струи. Удобная система дозирования и широкое отверстие для наполнения емкости. Предназначена для нанесения бесконтактных автошампуней и пенных растворов на различные поверхности автомобиля. Достаточно наполнить емкость пеногенератора моющим средством и подключить его к аппарату высокого давления STIHL и можно приступать к работе! Подходит для использования с мойками высокого давления RE 90 - RE 163 Plus.