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Пеногенератор высокого давления Stihl RE88-RE170 49105009600
Найти аналог
Пеногенераторы высокого давления
    Пеногенератор высокого давления Stihl RE88-RE170 49105009600
    Арт. О00000030654
    Пеногенератор высокого давления Stihl RE88-RE170 49105009600

      Пеногенератор высокого давления Stihl RE88-RE170 49105009600

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000030654

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Вес, кг
      		0.1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Высокая степень очистки благодаря густой пене. Регулировка направления и угла распыляемой струи. Удобная система дозирования и широкое отверстие для наполнения емкости. Предназначена для нанесения бесконтактных автошампуней и пенных растворов на различные поверхности автомобиля. Достаточно наполнить емкость пеногенератора моющим средством и подключить его к аппарату высокого давления STIHL и можно приступать к работе! Подходит для использования с мойками высокого давления RE 90 - RE 163 Plus.

        Преимущества:

        • Для требовательных частных пользователей и профессионалов;
        • Эффективная пенная насадка с системой дозирования для моек высокого давления;
        • Выравнивание струи и угла распыления регулируются;
        • Высокий очищающий эффект благодаря плотной пене.