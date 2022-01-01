Аэратор газонов Stihl RLE 240.0 62910115615
Арт. О00000001459
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Рекомендуемая площадь, м2
|500
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Количество режимов регулировки
|6
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- Аэратор газонов STIHL RLЕ 240.0 62910115615 предназначен для ухода за газоном.
Модель комплектуется двумя насадками, что позволяет производить аэрацию почвы и вычесывание мха и сухой травы.
Объемный травосборник упрощает уборку территории, не требует частого опустошения.
Корпус изготовлен из ударопрочного полимера, что гарантирует продолжительный срок эксплуатации.
На корпусе предусмотрена ручка для легкого перемещения аэратора
Преимущества
- Прочные встроенные ножи - газон эффективно насыщается воздухом
- Пилимерные колеса (спереди 140 мм / сзади 170 мм) - маневренность, хорошее сцепление с почвой
- Шестиступенчатая регулировка рабочей глубины
- Приспособление для разгрузки сетевого кабеля
- Встроена ручка для переноски - легкая транспортировка
- Полимерный корпус - ударопрочен, устойчив к теплу и ультрафиолетовому излучению
- Складная рукоятка STIHL RLЕ 240.0 62910115615 - экономия места при хранении