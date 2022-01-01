Аэратор газонов Stihl RLE 240.0 62910115615

Преимущества

Прочные встроенные ножи - газон эффективно насыщается воздухом

Пилимерные колеса (спереди 140 мм / сзади 170 мм) - маневренность, хорошее сцепление с почвой

Шестиступенчатая регулировка рабочей глубины

Приспособление для разгрузки сетевого кабеля

Встроена ручка для переноски - легкая транспортировка

Полимерный корпус - ударопрочен, устойчив к теплу и ультрафиолетовому излучению

Складная рукоятка STIHL RLЕ 240.0 62910115615 - экономия места при хранении

Аэратор газонов STIHL RLЕ 240.0 62910115615 предназначен для ухода за газоном.Модель комплектуется двумя насадками, что позволяет производить аэрацию почвы и вычесывание мха и сухой травы.Объемный травосборник упрощает уборку территории, не требует частого опустошения.Корпус изготовлен из ударопрочного полимера, что гарантирует продолжительный срок эксплуатации.На корпусе предусмотрена ручка для легкого перемещения аэратора