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Аэратор газонов Stihl RLE 240.0 62910115615
13 990 ₽
Аэраторы газонные
    Аэратор газонов Stihl RLE 240.0 62910115615
    Арт. О00000001459
    Аэратор газонов Stihl RLE 240.0 62910115615

      Аэратор газонов Stihl RLE 240.0 62910115615

      13 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000001459

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Рекомендуемая площадь, м2
      		500
      Количество режимов регулировки
      		6
      Все характеристики
      13 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аэратор газонов STIHL RLЕ 240.0 62910115615 предназначен для ухода за газоном.
        Модель комплектуется двумя насадками, что позволяет производить аэрацию почвы и вычесывание мха и сухой травы.
        Объемный травосборник упрощает уборку территории, не требует частого опустошения.
        Корпус изготовлен из ударопрочного полимера, что гарантирует продолжительный срок эксплуатации.
        На корпусе предусмотрена ручка для легкого перемещения аэратора

        Преимущества

        • Прочные встроенные ножи - газон эффективно насыщается воздухом
        • Пилимерные колеса (спереди 140 мм / сзади 170 мм) - маневренность, хорошее сцепление с почвой
        • Шестиступенчатая регулировка рабочей глубины
        • Приспособление для разгрузки сетевого кабеля
        • Встроена ручка для переноски - легкая транспортировка
        • Полимерный корпус - ударопрочен, устойчив к теплу и ультрафиолетовому излучению
        • Складная рукоятка STIHL RLЕ 240.0 62910115615 - экономия места при хранении