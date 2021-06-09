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Бензиновая газонокосилка Stihl RM 248.0 EVC 200 63500113424
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Stihl RM 248.0 EVC 200 63500113424
    Арт. О00000003279
    5.0
    1
    Бензиновая газонокосилка Stihl RM 248.0 EVC 200 63500113424
    Бензиновая газонокосилка Stihl RM 248.0 EVC 200 63500113424
    Бензиновая газонокосилка Stihl RM 248.0 EVC 200 63500113424
    Бензиновая газонокосилка Stihl RM 248.0 EVC 200 63500113424
    Бензиновая газонокосилка Stihl RM 248.0 EVC 200 63500113424
      Бензиновая газонокосилка Stihl RM 248.0 EVC 200 63500113424
      Бензиновая газонокосилка Stihl RM 248.0 EVC 200 63500113424
      Бензиновая газонокосилка Stihl RM 248.0 EVC 200 63500113424
      Бензиновая газонокосилка Stihl RM 248.0 EVC 200 63500113424
      Бензиновая газонокосилка Stihl RM 248.0 EVC 200 63500113424

      Бензиновая газонокосилка Stihl RM 248.0 EVC 200 63500113424

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000003279
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, л.с.
      		2.8
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Ёмкость топливного бака, л
      		0.9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Быстро привести в порядок участок средних размеров ничего не стоит с моделью RM 248. Высоту срезания можно менять и точно устанавливать с помощью 7-ступенчатой центральной регулировки. Компактная форма косилки особенно подходит для стрижки газонов сложной конфигурации. Новый прочный травосборник имеет объем 55 литров и легко опустошается.

        Преимущества

        • Центральная регулировка высоты скашивания
        • Нож с закрылками
        • Легкие транспортировочные колеса
        • Мягкая ручка 
        • Стальной корпус