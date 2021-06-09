Бензиновая газонокосилка Stihl RM 248.0 EVC 200 63500113424

Преимущества

Центральная регулировка высоты скашивания

Нож с закрылками

Легкие транспортировочные колеса

Мягкая ручка

Стальной корпус

Быстро привести в порядок участок средних размеров ничего не стоит с моделью RM 248. Высоту срезания можно менять и точно устанавливать с помощью 7-ступенчатой центральной регулировки. Компактная форма косилки особенно подходит для стрижки газонов сложной конфигурации. Новый прочный травосборник имеет объем 55 литров и легко опустошается.