Бензиновая газонокосилка Stihl RM 248.0 EVC 200 63500113424
Арт. О00000003279
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, л.с.
|2.8
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Тактность двигателя
|четырехтактный
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Ёмкость топливного бака, л
|0.9
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- Быстро привести в порядок участок средних размеров ничего не стоит с моделью RM 248. Высоту срезания можно менять и точно устанавливать с помощью 7-ступенчатой центральной регулировки. Компактная форма косилки особенно подходит для стрижки газонов сложной конфигурации. Новый прочный травосборник имеет объем 55 литров и легко опустошается.
Преимущества
- Центральная регулировка высоты скашивания
- Нож с закрылками
- Легкие транспортировочные колеса
- Мягкая ручка
- Стальной корпус