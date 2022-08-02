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Бензиновая газонокосилка Stihl RM-248.0 T 63500113433
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Stihl RM-248.0 T 63500113433
    Арт. О00000003273
    5.0
    1
    Бензиновая газонокосилка Stihl RM-248.0 T 63500113433
    Бензиновая газонокосилка Stihl RM-248.0 T 63500113433
    Бензиновая газонокосилка Stihl RM-248.0 T 63500113433
    Бензиновая газонокосилка Stihl RM-248.0 T 63500113433
    Бензиновая газонокосилка Stihl RM-248.0 T 63500113433
      Бензиновая газонокосилка Stihl RM-248.0 T 63500113433
      Бензиновая газонокосилка Stihl RM-248.0 T 63500113433
      Бензиновая газонокосилка Stihl RM-248.0 T 63500113433
      Бензиновая газонокосилка Stihl RM-248.0 T 63500113433
      Бензиновая газонокосилка Stihl RM-248.0 T 63500113433

      Бензиновая газонокосилка Stihl RM-248.0 T 63500113433

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000003273
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, л.с.
      		2.8
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Ёмкость топливного бака, л
      		0.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газонокосилка бензиновая STIHL RM-248 используется на садовых, приусадебных и дачных участках. Это надежное косильное оборудование, позволяющее создать газон, необходимый вам – от густого травяного покрытия высотой 75 мм до строгого, едва заметного с длиной травинок 25 мм. Благодаря системе ReadyStart газонокосилка STIHL RM-248.0 T запускается легко – с одного рывка шнура стартера. Прибор обладает складной рукояткой, на которой расположены все элементы управления. Имеется травосборник с вместимостью 55 литров. Автоматический дроссель позволяет запустить оборудование при любой температуре воздуха. Транспортировочные колеса достаточно легкие по сравнению с другими моделями, поэтому имеют большую маневренность и просты в замене. Газонокосилка оборудована ветровым ножом, вращение которого создает воздушный поток и распрямляет траву перед стрижкой. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить газонокосилку STIHL RM-248.0 T с доставкой в любой регион.

        Преимущества STIHL RM-248.0 T

        • Регулировка высоты резки от 25 до 75 мм
        • Двигатель с системой легкого запуска (ReadyStart)
        • Стальной корпус
        • Ветровой нож
        • Автоматический дроссель
        • Встроенная система кондиционирования воздуха
        • Скорость привода 3,7 км/ч
        • Индикатор заполненности травосборника