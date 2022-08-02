Бензиновая газонокосилка Stihl RM-248.0 T 63500113433
Арт. О00000003273
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, л.с.
|2.8
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Тактность двигателя
|четырехтактный
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Ёмкость топливного бака, л
|0.8
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- Газонокосилка бензиновая STIHL RM-248 используется на садовых, приусадебных и дачных участках. Это надежное косильное оборудование, позволяющее создать газон, необходимый вам – от густого травяного покрытия высотой 75 мм до строгого, едва заметного с длиной травинок 25 мм. Благодаря системе ReadyStart газонокосилка STIHL RM-248.0 T запускается легко – с одного рывка шнура стартера. Прибор обладает складной рукояткой, на которой расположены все элементы управления. Имеется травосборник с вместимостью 55 литров. Автоматический дроссель позволяет запустить оборудование при любой температуре воздуха. Транспортировочные колеса достаточно легкие по сравнению с другими моделями, поэтому имеют большую маневренность и просты в замене. Газонокосилка оборудована ветровым ножом, вращение которого создает воздушный поток и распрямляет траву перед стрижкой. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить газонокосилку STIHL RM-248.0 T с доставкой в любой регион.
Преимущества STIHL RM-248.0 T
- Регулировка высоты резки от 25 до 75 мм
- Двигатель с системой легкого запуска (ReadyStart)
- Стальной корпус
- Ветровой нож
- Автоматический дроссель
- Встроенная система кондиционирования воздуха
- Скорость привода 3,7 км/ч
- Индикатор заполненности травосборника