Бензиновая газонокосилка Stihl RM-248.0 T 63500113433

Газонокосилка бензиновая STIHL RM-248 используется на садовых, приусадебных и дачных участках. Это надежное косильное оборудование, позволяющее создать газон, необходимый вам – от густого травяного покрытия высотой 75 мм до строгого, едва заметного с длиной травинок 25 мм. Благодаря системе ReadyStart газонокосилка STIHL RM-248.0 T запускается легко – с одного рывка шнура стартера. Прибор обладает складной рукояткой, на которой расположены все элементы управления. Имеется травосборник с вместимостью 55 литров. Автоматический дроссель позволяет запустить оборудование при любой температуре воздуха. Транспортировочные колеса достаточно легкие по сравнению с другими моделями, поэтому имеют большую маневренность и просты в замене. Газонокосилка оборудована ветровым ножом, вращение которого создает воздушный поток и распрямляет траву перед стрижкой. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить газонокосилку STIHL RM-248.0 T с доставкой в любой регион.

Преимущества STIHL RM-248.0 T