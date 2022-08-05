Бензиновая газонокосилка STIHL RM-253.1 T 625 E OHV RS 63710113431

Преимущества

Центральная регулировка высоты скашивания

Двигатель с системой легкого запуска

Нож с закрылками

Легкие траспортировочные колеса

Мягка ручка Softgriff

Стальной корпус

Эта газонокосилка отличается внушительной шириной скашивания - 51 см и, благодаря этому, подходит для использования на средних и больших садово-парковых участках. Кроме этого, газонокосилка RM 253 оснащена большим пластиковым травосборником (55 л) с индикатором уровня наполнения и мощным двигателем OHV, отличающимся еще большей плавностью хода и долговечностью.