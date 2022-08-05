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Бензиновая газонокосилка STIHL RM-253.1 T 625 E OHV RS 63710113431
5.0
1
48 990 ₽
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка STIHL RM-253.1 T 625 E OHV RS 63710113431
    Арт. О00000027344
    5.0
    1
    Бензиновая газонокосилка STIHL RM-253.1 T 625 E OHV RS 63710113431

      Бензиновая газонокосилка STIHL RM-253.1 T 625 E OHV RS 63710113431

      48 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000027344
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, л.с.
      		3.5
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Все характеристики
      48 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Эта газонокосилка отличается внушительной шириной скашивания - 51 см и, благодаря этому, подходит для использования на средних и больших садово-парковых участках. Кроме этого, газонокосилка RM 253 оснащена большим пластиковым травосборником (55 л) с индикатором уровня наполнения и мощным двигателем OHV, отличающимся еще большей плавностью хода и долговечностью.

        Преимущества

        • Центральная регулировка высоты скашивания
        • Двигатель с системой легкого запуска
        • Нож с закрылками
        • Легкие траспортировочные колеса
        • Мягка ручка Softgriff
        • Стальной корпус