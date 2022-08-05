Бензиновая газонокосилка STIHL RM-253.1 T 625 E OHV RS 63710113431
Арт. О00000027344
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Австрия
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, л.с.
|3.5
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Тактность двигателя
|четырехтактный
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- Эта газонокосилка отличается внушительной шириной скашивания - 51 см и, благодаря этому, подходит для использования на средних и больших садово-парковых участках. Кроме этого, газонокосилка RM 253 оснащена большим пластиковым травосборником (55 л) с индикатором уровня наполнения и мощным двигателем OHV, отличающимся еще большей плавностью хода и долговечностью.
Преимущества
- Центральная регулировка высоты скашивания
- Двигатель с системой легкого запуска
- Нож с закрылками
- Легкие траспортировочные колеса
- Мягка ручка Softgriff
- Стальной корпус