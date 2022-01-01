Трактор Stihl RT-4082.1 61402000005

Преимущества

Электромагнитная муфта ножа (EBC) для быстрого подключения ножа. Система облегчает включение и выключение ножей. Подключение рабочего органа косилки производится системой муфт. Электромагнитная ножевая муфта облегчает подключение ножей, что очень удобно. Косилочный механизм включается нажатием кнопки на сенсорной панели, повторное нажатие снова отсоединяет ножи

Удобное переключение переднего / заднего хода. Просто как никогда: однопедальный привод и комфортное переключение между передним и задним ходом с помощью отдельной рукоятки

1-педальный привод, гидростатическая КП. 2 педали размещены под управление одной ногой справа. Одна педаль - газа, вторая педаль - тормоза. Слева от рулевой колонки под левую ногу размещен переключатель режима кошения задним ходом

Травосборник 250 л. без усилий опустошается с сиденья водителя

Низкая ступенька для комфортной посадки и высадки. Большое пространство для ног

Чрезвычайно малый диаметр разворота идеально подходит для садов со множеством деревьев и кустов. Компактная конструкция и свободный обзор при движении вперед обеспечивают высокую маневренность

Прицепное устройство. Встроенное прицепное устройство обеспечивает простое крепление навесного оборудования



Направляющая система для травы на многофункциональном косилочном механизме для точной подрезки кромок

Сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой по высоте. Превосходное сиденье для человека любого роста: сиденье быстро и легко регулируется по длине и высоте - без помощи специального инструмента. Сиденье складывается вперед

Штуцер позволяет присоединять поливочный шланг для очистки деки

Функция мульчирования (опция). Трава сама является превосходным удобрением. При регулярной стрижке с помощью мульчирующей косилки скошенная трава может оставаться на газоне. В процессе её разложения будет образовываться азот, быстро преобразующийся в минеральные вещества

Шины с профилем Turf. Большие шины для торфяников щадят газон и почти не оставляют колеи

Центральная регулировка высоты среза. Рычаг центральной регулировки высоты реза находится прямо рядом с сиденьем - он позволяет ступенчато регулировать высоту в диапазоне 1-8

Система улавливания. Система улавливания по обе стороны газонокосилки захватывает также траву на краю и подает её на ножи

Садовый минирайдер Stihl RT 4082.1 - маневренный и компактный трактор для газонов с максимальным удобством управления. Для ухода за большими газонами. С уникальным однопедальным приводом Stihl. Специальная система переключения переднего и заднего хода облегчает процесс маневрирования, при этом диаметр разворота остается на удивление небольшим, а гидростатическая автоматическая коробка передач работает необычайно плавно. Удобное регулируемое сиденье водителя не нужно покидать даже чтобы высыпать травосборник. Для этого достаточно потянуть за соответствующую саблевидную ручку. Все остальные элементы управления, например, муфта включения ножа, рычаг для переключения между режимами движения и скашивания или регулятор высоты среза, также расположены таким образом, чтобы все функции всегда были под контролем. Садовый райдер Stihl RT 4082.1 оснащен травосборником, объем которого составляет 250 л. Такой вместительный травосборник не требует частого опустошения. Датчик наполненности сообщает о необходимости опустошения травосборника акустическим сигналом. При этом садовод может индивидуально установить предельное значение заполнения для срабатывания звукового сигнала в зависимости от плотности, влажности травы и высоты травы. Объем травосборника всегда эффективно используется. Кроме того, и большой топливный бак, вмещающий 6 литров, помогает обеспечить эффективную продолжительную эксплуатацию. Функция мульчирования предлагается как аксессуар и приобретается отдельно. Низкая рама позволяет удобно подниматься на косилку и покидать ее, при этом для ног сидящего предоставлено много места. Для регулировки положения сиденья не требуется инструментов. Регулируется сиденье также легко, как и в легковом автомобиле: следует просто взяться снизу за сиденье и потянуть рычаг, затем вместе с сиденьем переместиться вперед или назад. При этом одновременно меняется также и высота сиденья.