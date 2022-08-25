Ручка для напильника пластиковая Stihl 00008814504
Арт. О00000026829
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Диаметр, мм
|3.2
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Материал рукоятки
|пластик
- Рукоятка для напильника, пластиковая - сделает процесс заточки удобным и приятным. Stihl представляет комбинированную рукоятку, имеющую углы заточки, которые подойдут для любых круглых напильников. Крепления обеспечивают надежный контакт с напильником, а сама рукоять удобна и подходит под ладонь любой ширины. Stihl — удачное решение для заточки пильных цепей. С углами заточки, для любых круглых, трёхгранных и плоских напильников.
Преимущества
- Облегчение процесса эксплуатации
- Для любых круглых напильников
- Надежное крепление
- Малый вес