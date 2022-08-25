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Ручка для напильника пластиковая Stihl 00008814504
5.0
1
209 ₽
Напильники
    Ручка для напильника пластиковая Stihl 00008814504
    Арт. О00000026829
    5.0
    1
    Ручка для напильника пластиковая Stihl 00008814504

      Ручка для напильника пластиковая Stihl 00008814504

      209 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000026829
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Диаметр, мм
      		3.2
      Материал рукоятки
      		пластик
      Все характеристики
      209 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рукоятка для напильника, пластиковая - сделает процесс заточки удобным и приятным. Stihl представляет комбинированную рукоятку, имеющую углы заточки, которые подойдут для любых круглых напильников. Крепления обеспечивают надежный контакт с напильником, а сама рукоять удобна и подходит под ладонь любой ширины. Stihl — удачное решение для заточки пильных цепей. С углами заточки, для любых круглых, трёхгранных и плоских напильников.

        Преимущества

        • Облегчение процесса эксплуатации
        • Для любых круглых напильников
        • Надежное крепление
        • Малый вес