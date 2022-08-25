Ручка для напильника пластиковая Stihl 00008814504

Преимущества

Облегчение процесса эксплуатации

Для любых круглых напильников

Надежное крепление

Малый вес

Рукоятка для напильника, пластиковая - сделает процесс заточки удобным и приятным. Stihl представляет комбинированную рукоятку, имеющую углы заточки, которые подойдут для любых круглых напильников. Крепления обеспечивают надежный контакт с напильником, а сама рукоять удобна и подходит под ладонь любой ширины. Stihl — удачное решение для заточки пильных цепей. С углами заточки, для любых круглых, трёхгранных и плоских напильников.