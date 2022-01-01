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Сервисный набор Stihl Kit1 MS170/180 11300074102
999 ₽
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    Сервисный набор Stihl Kit1 MS170/180 11300074102
    Арт. О00000029528
    Сервисный набор Stihl Kit1 MS170/180 11300074102
    Сервисный набор Stihl Kit1 MS170/180 11300074102
      Сервисный набор Stihl Kit1 MS170/180 11300074102
      Сервисный набор Stihl Kit1 MS170/180 11300074102

      Сервисный набор Stihl Kit1 MS170/180 11300074102

      999 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000029528

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		топливный, воздушный
      Назначение
      		для бензопил
      Все характеристики
      999 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сервисный набор для бензиновых мотопил Stihl содержит все необходимое для самостоятельного технического обслуживания бензопилы. Благодаря регулярному обслуживанию, такому как замена воздушного и топливного фильтров, а также свечи зажигания, увеличивается срок службы агрегата. Таким образом, вы сами сможете поддерживать агрегат в отличном состоянии, а двигатель бензопилы всегда будет работать исправно и с оптимальной производительностью.

        Преимущества

        • Для бензиновых мотопил STIHL MS 170 и MS 180 из актуального ассортимента
        • Включает стандартные расходные материалы обслуживания агрегатов
        • Удобная упаковка, в которой можно хранить расходные материалы