Сервисный набор Stihl Kit1 MS170/180 11300074102
Арт. О00000029528
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|топливный, воздушный
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Назначение
|для бензопил
- Сервисный набор для бензиновых мотопил Stihl содержит все необходимое для самостоятельного технического обслуживания бензопилы. Благодаря регулярному обслуживанию, такому как замена воздушного и топливного фильтров, а также свечи зажигания, увеличивается срок службы агрегата. Таким образом, вы сами сможете поддерживать агрегат в отличном состоянии, а двигатель бензопилы всегда будет работать исправно и с оптимальной производительностью.
Преимущества
- Для бензиновых мотопил STIHL MS 170 и MS 180 из актуального ассортимента
- Включает стандартные расходные материалы обслуживания агрегатов
- Удобная упаковка, в которой можно хранить расходные материалы