Сервисный набор Stihl Kit1 MS170/180 11300074102

Преимущества

Для бензиновых мотопил STIHL MS 170 и MS 180 из актуального ассортимента

Включает стандартные расходные материалы обслуживания агрегатов

Удобная упаковка, в которой можно хранить расходные материалы

Сервисный набор для бензиновых мотопил Stihl содержит все необходимое для самостоятельного технического обслуживания бензопилы. Благодаря регулярному обслуживанию, такому как замена воздушного и топливного фильтров, а также свечи зажигания, увеличивается срок службы агрегата. Таким образом, вы сами сможете поддерживать агрегат в отличном состоянии, а двигатель бензопилы всегда будет работать исправно и с оптимальной производительностью.