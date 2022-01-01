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Пластмассовая щетка Stihl SE-60, малая со щетиной, 49015022300
Найти аналог
Насадки для пылесосов
    Пластмассовая щетка Stihl SE-60, малая со щетиной, 49015022300
    Арт. О00000040270
    Пластмассовая щетка Stihl SE-60, малая со щетиной, 49015022300

      Пластмассовая щетка Stihl SE-60, малая со щетиной, 49015022300

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000040270

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		щетка
      Материал
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Щётка малая пластмассовая со щетиной Stihl - оснастка для пылесосов Stihl SE 60E.Универсальная всасывающая насадка идеально подойдет для удаления ворса с поверхности, к примеру, с автомобильных сидений.

        Преимущества

        • Насадка выполнена из пластика с нанесением специальных щетинок;
        • Ширина 115 мм;
        • Соединительный патрубок диаметр 36 мм.