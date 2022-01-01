Пластмассовая щетка Stihl SE-60, малая со щетиной, 49015022300

Преимущества

Насадка выполнена из пластика с нанесением специальных щетинок;

Ширина 115 мм;

Соединительный патрубок диаметр 36 мм.

Щётка малая пластмассовая со щетиной Stihl - оснастка для пылесосов Stihl SE 60E.Универсальная всасывающая насадка идеально подойдет для удаления ворса с поверхности, к примеру, с автомобильных сидений.