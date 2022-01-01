Пластмассовая щетка Stihl SE-60, малая со щетиной, 49015022300
Арт. О00000040270
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип
|щетка
|
Материал
|пластик
- Щётка малая пластмассовая со щетиной Stihl - оснастка для пылесосов Stihl SE 60E.Универсальная всасывающая насадка идеально подойдет для удаления ворса с поверхности, к примеру, с автомобильных сидений.
Преимущества
- Насадка выполнена из пластика с нанесением специальных щетинок;
- Ширина 115 мм;
- Соединительный патрубок диаметр 36 мм.