Шпуля с кордом Stihl FSE-52 к AutoCut 2-2 40087104300

Преимущества:

Долгий срок службы;

Износоустойчивость;

Высокая скорость кошения;

Безопасность.

Косильная головка Stihl FSE-52 - принадлежность для скашивания травы к триммерной головке AutoCut для триммеров Stihl. Шпуля служит для быстрой и удобной замены отработанной оснастки. Корд является износостойкой бесшумной струной.