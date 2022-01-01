Шпуля с кордом Stihl FSE-52 к AutoCut 2-2 40087104300
Арт. О00000026811
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|триммерная головка
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Тип триммерной головки
|полуавтоматический
- Косильная головка Stihl FSE-52 - принадлежность для скашивания травы к триммерной головке AutoCut для триммеров Stihl. Шпуля служит для быстрой и удобной замены отработанной оснастки. Корд является износостойкой бесшумной струной.
Преимущества:
- Долгий срок службы;
- Износоустойчивость;
- Высокая скорость кошения;
- Безопасность.