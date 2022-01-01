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Шпуля с кордом Stihl FSE-52 к AutoCut 2-2 40087104300
690 ₽
Головки триммерные (шпульки)
    Шпуля с кордом Stihl FSE-52 к AutoCut 2-2 40087104300
    Арт. О00000026811
    Шпуля с кордом Stihl FSE-52 к AutoCut 2-2 40087104300

      Шпуля с кордом Stihl FSE-52 к AutoCut 2-2 40087104300

      690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000026811

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		триммерная головка
      Тип триммерной головки
      		полуавтоматический
      Все характеристики
      690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Косильная головка Stihl FSE-52 - принадлежность для скашивания травы к триммерной головке AutoCut для триммеров Stihl. Шпуля служит для быстрой и удобной замены отработанной оснастки. Корд является износостойкой бесшумной струной.

        Преимущества:

        • Долгий срок службы;
        • Износоустойчивость;
        • Высокая скорость кошения;
        • Безопасность.