Универсальный спрей Stihl 07304117000, 400 мл
Арт. О00000027659
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|Германия
|
Объем, л
|0.3
|
Материал упаковки
|металл
- Универсальный спрей это средство для очистки, смазки, пропитки, удаления ржавчины и защиты от коррозии. Многофункциональный и высококачественный спрей от компании STIHL. Применяется для смазки вращающихся компонентов. Незаменимое средство для любой мастерской
Преимущества
- Унивесальность
- Высокое качество