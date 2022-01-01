Универсальный спрей Stihl 07304117000, 400 мл

Преимущества

Унивесальность

Высокое качество

Универсальный спрей это средство для очистки, смазки, пропитки, удаления ржавчины и защиты от коррозии. Многофункциональный и высококачественный спрей от компании STIHL. Применяется для смазки вращающихся компонентов. Незаменимое средство для любой мастерской