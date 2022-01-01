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Универсальный спрей Stihl 07304117000, 400 мл
829 ₽
Смазочные масла для цепей и пил
    Универсальный спрей Stihl 07304117000, 400 мл
    Арт. О00000027659
    Универсальный спрей Stihl 07304117000, 400 мл
    Универсальный спрей Stihl 07304117000, 400 мл
      Универсальный спрей Stihl 07304117000, 400 мл
      Универсальный спрей Stihl 07304117000, 400 мл

      Универсальный спрей Stihl 07304117000, 400 мл

      829 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000027659

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Объем, л
      		0.3
      Материал упаковки
      		металл
      Все характеристики
      829 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальный спрей это средство для очистки, смазки, пропитки, удаления ржавчины и защиты от коррозии. Многофункциональный и высококачественный спрей от компании STIHL. Применяется для смазки вращающихся компонентов. Незаменимое средство для любой мастерской

        Преимущества

        • Унивесальность
        • Высокое качество