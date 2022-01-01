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Леска для триммеров Stihl Carbon CF3 Pro 00009304311, 3.3 мм, 34 м
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Леска для триммеров
    Леска для триммеров Stihl Carbon CF3 Pro 00009304311, 3.3 мм, 34 м
    Арт. О00000027649
    Леска для триммеров Stihl Carbon CF3 Pro 00009304311, 3.3 мм, 34 м

      Леска для триммеров Stihl Carbon CF3 Pro 00009304311, 3.3 мм, 34 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000027649

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		3.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Струна триммерная Stihl Carbon CF3 Pro 3,3 мм х 36 м -  3-компонентный материал, специальный полиамидный состав в фирменных цветах Stihl способствует увеличению срока службы косильной струны.

        Преимущества

        • Оптимальная производительность скашивания
        • Специальный полиамидный состав
        • 3-х компонентный материал