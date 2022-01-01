Леска для триммеров Stihl CF3 Pro 00009304304, 2,7 мм, 55 м
Арт. О00000027651
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|леска для триммера
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Диаметр лески, мм
|2.7
- Леска для триммеров Stihl CF3 Pro 00009304304, 2,7 мм, 55 м - 3-компонентный материал, специальный полиамидный состав в фирменных цветах Stihl способствует увеличению срока службы косильной струны.
Преимущества
- Оптимальная производительность скашивания
- Специальный полиамидный состав
- 3-х компонентный материал