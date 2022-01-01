Преимущества

Оптимальная производительность скашивания

Специальный полиамидный состав

3-х компонентный материал

Леска для триммеров Stihl CF3 Pro 00009304304, 2,7 мм, 55 м - 3-компонентный материал, специальный полиамидный состав в фирменных цветах Stihl способствует увеличению срока службы косильной струны.