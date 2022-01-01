Леска для триммера Stihl 00009302334-19, 1.6 мм
Арт. О00000026833
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|леска для триммера
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Диаметр лески, мм
|1.6
- Режущая триммерная струна Штиль из высококачественного полиамида, подходит для косильных головок AutoCut C 5-2 и 11-2 для мотокос и кусторезов STIHL.
Преимущества
- Обладает исключительной стойкостью к износу и высоким термическим нагрузкам
- Сохраняет эластичность в течение продолжительного времени