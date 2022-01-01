Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Леска для триммера Stihl 00009302334-19, 1.6 мм
390 ₽
Леска для триммеров
    Леска для триммера Stihl 00009302334-19, 1.6 мм
    Арт. О00000026833
    Леска для триммера Stihl 00009302334-19, 1.6 мм
    Леска для триммера Stihl 00009302334-19, 1.6 мм
      Леска для триммера Stihl 00009302334-19, 1.6 мм
      Леска для триммера Stihl 00009302334-19, 1.6 мм

      Леска для триммера Stihl 00009302334-19, 1.6 мм

      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000026833

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		1.6
      Все характеристики
      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Режущая триммерная струна Штиль из высококачественного полиамида, подходит для косильных головок AutoCut C 5-2 и 11-2 для мотокос и кусторезов STIHL.

        Преимущества

        • Обладает исключительной стойкостью к износу и высоким термическим нагрузкам
        • Сохраняет эластичность в течение продолжительного времени