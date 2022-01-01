Леска для триммера Stihl 00009302334-19, 1.6 мм

Преимущества

Обладает исключительной стойкостью к износу и высоким термическим нагрузкам

Сохраняет эластичность в течение продолжительного времени

Режущая триммерная струна Штиль из высококачественного полиамида, подходит для косильных головок AutoCut C 5-2 и 11-2 для мотокос и кусторезов STIHL.