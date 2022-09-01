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Струна триммерная круглого сечения Stihl 00009302335-14, 2.0 мм х 14 м.
5.0
1
339 ₽
Леска для триммеров
    Струна триммерная круглого сечения Stihl 00009302335-14, 2.0 мм х 14 м.
    Арт. О00000040292
    5.0
    1
    Струна триммерная круглого сечения Stihl 00009302335-14, 2.0 мм х 14 м.

      Струна триммерная круглого сечения Stihl 00009302335-14, 2.0 мм х 14 м.

      339 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 12 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000040292
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		струна триммерная
      Диаметр лески, мм
      		2
      Все характеристики
      339 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 12 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Струна триммерная круглого сечения STIHL 00009302335-14, 2.0 мм х 14 м. - режущий элемент в катушке для косильных головок триммеров Stihl. Оснастка позволяет аккуратно срезать траву, не боясь повредить рядом расположенные объекты, например, деревья. Универсальность формы лески способствует свободной подаче струны из косильной головки. Кроме того, круглое сечение лески улучшает аэродинамические свойства кошения, снижая при этом шум и вибрацию. Изготовлена из высококачественного полимера

        Преимущества

        • Бесшумная
        • Универсальность
        • Круглое сечение