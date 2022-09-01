Струна триммерная круглого сечения Stihl 00009302335-14, 2.0 мм х 14 м.
Арт. О00000040292
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|струна триммерная
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Диаметр лески, мм
|2
- Струна триммерная круглого сечения STIHL 00009302335-14, 2.0 мм х 14 м. - режущий элемент в катушке для косильных головок триммеров Stihl. Оснастка позволяет аккуратно срезать траву, не боясь повредить рядом расположенные объекты, например, деревья. Универсальность формы лески способствует свободной подаче струны из косильной головки. Кроме того, круглое сечение лески улучшает аэродинамические свойства кошения, снижая при этом шум и вибрацию. Изготовлена из высококачественного полимера
Преимущества
- Бесшумная
- Универсальность
- Круглое сечение