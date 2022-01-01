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Cтруна триммерная Stihl CF3 Pro 00009304302-21, 3,0 мм х 21 м
890 ₽
Леска для триммеров
    Cтруна триммерная Stihl CF3 Pro 00009304302-21, 3,0 мм х 21 м
    Арт. О00000039157
    Cтруна триммерная Stihl CF3 Pro 00009304302-21, 3,0 мм х 21 м
    Cтруна триммерная Stihl CF3 Pro 00009304302-21, 3,0 мм х 21 м
      Cтруна триммерная Stihl CF3 Pro 00009304302-21, 3,0 мм х 21 м
      Cтруна триммерная Stihl CF3 Pro 00009304302-21, 3,0 мм х 21 м

      Cтруна триммерная Stihl CF3 Pro 00009304302-21, 3,0 мм х 21 м

      890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000039157

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		3
      Все характеристики
      890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Высокотехнологичные косильные струны STIHL Carbon CF3 Pro (00009304302-21) - 3-компонентный материал, специальный полиамидный состав в фирменных цветах Stihl способствует увеличению срока службы косильной струны. Профиль крестообразной формы обеспечивает оптимальную производительность скашивания и чистоту кромок. Благодаря скручиванию возникающий в процессе скашивания свист становится заметно тише. Компонент черного цвета имеет дополнительное армирование углеволокном. 

        Преимущества

        • Оптимальная производительность скашивания
        • Специальный полиамидный состав
        • 3-х компонентный материал 