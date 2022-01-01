Cтруна триммерная Stihl CF3 Pro 00009304302-21, 3,0 мм х 21 м

Преимущества

Оптимальная производительность скашивания

Специальный полиамидный состав

3-х компонентный материал

Высокотехнологичные косильные струны STIHL Carbon CF3 Pro (00009304302-21) - 3-компонентный материал, специальный полиамидный состав в фирменных цветах Stihl способствует увеличению срока службы косильной струны. Профиль крестообразной формы обеспечивает оптимальную производительность скашивания и чистоту кромок. Благодаря скручиванию возникающий в процессе скашивания свист становится заметно тише. Компонент черного цвета имеет дополнительное армирование углеволокном.