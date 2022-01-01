Струна триммерная крестообразного сечения Stihl, CF3 PRO, 2.4 ммх35 м, 00009304300
Арт. О00000012036
Струна триммерная крестообразного сечения Stihl, CF3 PRO, 2.4 ммх35 м, 00009304300
Арт. О00000012036
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|струна триммерная
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Диаметр лески, мм
|2.4
- Струна триммерная CF3 Pro Ø 2.4 мм х 35 м 3K - 3-компонентный материал, специальный полиамидный состав в фирменных цветах Stihl способствует увеличению срока службы косильной струны
Преимущества
- Оптимальная производительность скашивания
- Специальный полиамидный состав
- 3-х компонентный материал