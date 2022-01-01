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Струна триммерная крестообразного сечения Stihl, CF3 PRO, 2.4 ммх35 м, 00009304300
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Леска для триммеров
    Струна триммерная крестообразного сечения Stihl, CF3 PRO, 2.4 ммх35 м, 00009304300
    Арт. О00000012036
    Струна триммерная крестообразного сечения Stihl, CF3 PRO, 2.4 ммх35 м, 00009304300

      Струна триммерная крестообразного сечения Stihl, CF3 PRO, 2.4 ммх35 м, 00009304300

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000012036

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		струна триммерная
      Диаметр лески, мм
      		2.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Струна триммерная CF3 Pro Ø 2.4 мм х 35 м 3K - 3-компонентный материал, специальный полиамидный состав в фирменных цветах Stihl способствует увеличению срока службы косильной струны

        Преимущества

        • Оптимальная производительность скашивания
        • Специальный полиамидный состав
        • 3-х компонентный материал