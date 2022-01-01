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Леска для триммера Stihl CF3 Pro 00009304301, крест, 2.7 мм, 27 м
930 ₽
Леска для триммеров
    Леска для триммера Stihl CF3 Pro 00009304301, крест, 2.7 мм, 27 м
    Арт. О00000015285
    Леска для триммера Stihl CF3 Pro 00009304301, крест, 2.7 мм, 27 м
    Леска для триммера Stihl CF3 Pro 00009304301, крест, 2.7 мм, 27 м
    Леска для триммера Stihl CF3 Pro 00009304301, крест, 2.7 мм, 27 м
      Леска для триммера Stihl CF3 Pro 00009304301, крест, 2.7 мм, 27 м
      Леска для триммера Stihl CF3 Pro 00009304301, крест, 2.7 мм, 27 м
      Леска для триммера Stihl CF3 Pro 00009304301, крест, 2.7 мм, 27 м

      Леска для триммера Stihl CF3 Pro 00009304301, крест, 2.7 мм, 27 м

      930 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000015285

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		2.7
      Все характеристики
      930 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Высокотехнологичные косильные струны Stihl Carbon CF3 Pro 2,7 мм х 27 м -  3-компонентный материал, специальный полиамидный состав в фирменных цветах Stihl способствует увеличению срока службы косильной струны. 

        Преимущества

        • Оптимальная производительность скашивания
        • Специальный полиамидный состав
        • 3-х компонентный материал