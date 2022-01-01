Леска для триммера Stihl CF3 Pro 00009304302, крест, 3 мм
Арт. О00000015286
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|леска для триммера
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Диаметр лески, мм
|3
- Высокотехнологичные косильные струны Stihl Carbon CF3 Pro 3 мм х 22 м - 3-компонентный материал, специальный полиамидный состав в фирменных цветах Stihl способствует увеличению срока службы косильной струны.
Преимущества
- Оптимальная производительность скашивания
- Специальный полиамидный состав
- 3-х компонентный материал