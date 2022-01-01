Леска для триммера Stihl 00009303343-77, пятиугольник, 2,7 мм, 77 м
Арт. О00000026835
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|леска для триммера
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Диаметр лески, мм
|2.7
- Леска для триммера Stihl 00009303343-77 - режущий элемент в катушке для косильных головок триммеров Stihl. Универсальная прочная леска, подходит для максимально аккуратных работ, справляется с молодой подрастающей зеленью. Имеет пятиугольное сечение с шириной 2,7 мм и обладает высокой прочностью. Изготовлена из высококачественного полимера.
Преимущества
- Бесшумная
- Универсальность
- Имеет пятиугольное сечение