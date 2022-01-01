Леска для триммеров Stihl 00009303341-97, 2.4 мм, 97 м

Преимущества

Отличается высокими режущими и износостойкими свойствами

Предназначен корд для деликатного ухода за газоном и покоса негустой травы

Леска для триммеров Stihl 00009303341-97 представляет собой надежный режущий инструмент для бензиновых и электрических мотокос. Корд обладает сечением в виде звездочки с диаметром 2,4 мм и длиной 97 метров.