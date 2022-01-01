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Леска для триммеров Stihl 00009303341-97, 2.4 мм, 97 м
1 190 ₽
Леска для триммеров
    Леска для триммеров Stihl 00009303341-97, 2.4 мм, 97 м
    Арт. О00000030082
    Леска для триммеров Stihl 00009303341-97, 2.4 мм, 97 м

      Леска для триммеров Stihl 00009303341-97, 2.4 мм, 97 м

      1 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000030082

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		2.4
      Все характеристики
      1 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Леска для триммеров Stihl 00009303341-97 представляет собой надежный режущий инструмент для бензиновых и электрических мотокос. Корд обладает сечением в виде звездочки с диаметром 2,4 мм и длиной 97 метров.

        Преимущества

        • Отличается высокими режущими и износостойкими свойствами
        • Предназначен корд для деликатного ухода за газоном и покоса негустой травы