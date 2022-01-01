Леска для триммеров Stihl X-Line 00009303402, 2.4 мм, 475 м

Преимущества

Крестообразное сечение

Износоустойкость

Идиальный срез

Струна триммерная Stihl X-Line 2,4 мм х 475 м - нейлоновая леска для косильных головок обеспечивает идеальный срез сорняков и травы благодаря X-образному сечению. Рекомендуется для бензиновых и электрических моторных кос с мощностью от 1 л.с. Использовуется при проведении масштабных косильных работ профессионалами и при кратковременном использовании на небольших площадях домовладельцами.