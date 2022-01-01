Леска для триммеров Stihl X-Line 00009303402, 2.4 мм, 475 м
Арт. О00000027668
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|леска для триммера
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Диаметр лески, мм
|2.4
- Струна триммерная Stihl X-Line 2,4 мм х 475 м - нейлоновая леска для косильных головок обеспечивает идеальный срез сорняков и травы благодаря X-образному сечению. Рекомендуется для бензиновых и электрических моторных кос с мощностью от 1 л.с. Использовуется при проведении масштабных косильных работ профессионалами и при кратковременном использовании на небольших площадях домовладельцами.
Преимущества
- Крестообразное сечение
- Износоустойкость
- Идиальный срез