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Леска для триммеров Stihl X-Line 00009303402, 2.4 мм, 475 м
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Леска для триммеров
    Леска для триммеров Stihl X-Line 00009303402, 2.4 мм, 475 м
    Арт. О00000027668
    Леска для триммеров Stihl X-Line 00009303402, 2.4 мм, 475 м

      Леска для триммеров Stihl X-Line 00009303402, 2.4 мм, 475 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000027668

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		2.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Струна триммерная Stihl X-Line 2,4 мм х 475 м - нейлоновая леска для косильных головок обеспечивает идеальный срез сорняков и травы благодаря X-образному сечению. Рекомендуется для бензиновых и электрических моторных кос с мощностью от 1 л.с. Использовуется при проведении масштабных косильных работ профессионалами и при кратковременном использовании на небольших площадях домовладельцами.

        Преимущества

        • Крестообразное сечение
        • Износоустойкость
        • Идиальный срез