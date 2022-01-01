Текстильный шланг STIHL для подачи воды из водопр. (с кассетой) 49005008600
Арт. 77777X718426131
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|шланг
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Количество предметов, шт
|1
- Шланг низкого давления для подсоединения мойки высокого давления к водопроводному крану. С помощью входящей в комплект кассеты можно не только компактно поместить плоский шланг в текстильной оплётке непосредственно на корпусе аппарата, но и быстро смотать и размотать его. Подходит для RE 98 - RE 163 PLUS.
Преимущества
- Компактность
- Прочность
- Длина 12 метров