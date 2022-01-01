Текстильный шланг STIHL для подачи воды из водопр. (с кассетой) 49005008600

Преимущества

Компактность

Прочность

Длина 12 метров

Шланг низкого давления для подсоединения мойки высокого давления к водопроводному крану. С помощью входящей в комплект кассеты можно не только компактно поместить плоский шланг в текстильной оплётке непосредственно на корпусе аппарата, но и быстро смотать и размотать его. Подходит для RE 98 - RE 163 PLUS.