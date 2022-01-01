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Текстильный шланг STIHL для подачи воды из водопр. (с кассетой) 49005008600
4 490 ₽
Шланги высокого давления для забора воды
    Текстильный шланг STIHL для подачи воды из водопр. (с кассетой) 49005008600
    Арт. 77777X718426131
    Текстильный шланг STIHL для подачи воды из водопр. (с кассетой) 49005008600

      Текстильный шланг STIHL для подачи воды из водопр. (с кассетой) 49005008600

      4 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. 77777X718426131

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		шланг
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      4 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шланг низкого давления для подсоединения мойки высокого давления к водопроводному крану. С помощью входящей в комплект кассеты можно не только компактно поместить плоский шланг в текстильной оплётке непосредственно на корпусе аппарата, но и быстро смотать и размотать его. Подходит для RE 98 - RE 163 PLUS.

        Преимущества

        • Компактность
        • Прочность
        • Длина 12 метров