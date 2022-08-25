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Топор Stihl 00008812009, 850 мм
5.0
1
3 490 ₽
3 493 ₽
Топоры
    Топор Stihl 00008812009, 850 мм
    Арт. О00000026810
    5.0
    1
    Топор Stihl 00008812009, 850 мм

      Топор Stihl 00008812009, 850 мм

      • -3 ₽
      3 490 ₽
      3 493 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000026810
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Общая длина, мм
      		850
      Тип топора
      		топор-колун
      Все характеристики
      • -3 ₽
      3 490 ₽
      3 493 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Тяжелый топор Stihl 00008812009 оснащен большой ударной поверхностью. Применяется как для рубки древесины, так и для вколачивания клиньев. Топор прост и надежен в работе, подходит для колки крупных по толщине и длине лесоматериалов. Инструмент имеет прочную конструкцию, мощная стальная голова надежно зафиксирована на длинной деревянной рукояти, что повышает уровень безопасности при ударных работах.

        Преимущества

        • Лезвие тяжелого топора Stihl 00008812005 оснащено выступом для более эффективного раскалывания древесины
        • Рукоятка изделия выполнена из древесины ясеня, имеет удобную для обхвата форму, обеспечивает уверенное удержание
        • Длительный срок службы
        • Кованая голова
        • Надежная конструкция
        • Функциональность
        • Устойчивость к износу
        • Большая ударная прочность
        • Защитная насадка-втулка
        • Прочность и надежность