Топор Stihl 00008812009, 850 мм
Арт. О00000026810
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Общая длина, мм
|850
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Тип топора
|топор-колун
Преимущества
- Лезвие тяжелого топора Stihl 00008812005 оснащено выступом для более эффективного раскалывания древесины
- Рукоятка изделия выполнена из древесины ясеня, имеет удобную для обхвата форму, обеспечивает уверенное удержание
- Длительный срок службы
- Кованая голова
- Надежная конструкция
- Функциональность
- Устойчивость к износу
- Большая ударная прочность
- Защитная насадка-втулка
- Прочность и надежность