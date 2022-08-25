Топор Stihl 00008812009, 850 мм

Преимущества

Лезвие тяжелого топора Stihl 00008812005 оснащено выступом для более эффективного раскалывания древесины

Рукоятка изделия выполнена из древесины ясеня, имеет удобную для обхвата форму, обеспечивает уверенное удержание

Длительный срок службы

Кованая голова

Надежная конструкция

Функциональность

Устойчивость к износу

Большая ударная прочность

Защитная насадка-втулка

Прочность и надежность

Тяжелый топор Stihl 00008812009 оснащен большой ударной поверхностью. Применяется как для рубки древесины, так и для вколачивания клиньев. Топор прост и надежен в работе, подходит для колки крупных по толщине и длине лесоматериалов. Инструмент имеет прочную конструкцию, мощная стальная голова надежно зафиксирована на длинной деревянной рукояти, что повышает уровень безопасности при ударных работах.