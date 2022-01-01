Головка триммерная STIHL Autocut 56-2 40057102107
Арт. О00000004725
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|триммерная головка
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Тип триммерной головки
|полуавтоматический
- Косильная головка STIHL AutoCut 56-2 (40057102107) представляет собой 2-струнное полуавтоматическое устройство, предназначенное для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей.
Преимущества:
- Она имеет достаточно высокую скорость и эффективность кошения;
- Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей;
- Эта косильная головка применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком;
- Применение: трава около препятствий, мягкая сорная трава.