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Головка триммерная STIHL Autocut 56-2 40057102107
2 790 ₽
Головки триммерные (шпульки)
    Головка триммерная STIHL Autocut 56-2 40057102107
    Арт. О00000004725
    Головка триммерная STIHL Autocut 56-2 40057102107

      Головка триммерная STIHL Autocut 56-2 40057102107

      2 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000004725

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		триммерная головка
      Тип триммерной головки
      		полуавтоматический
      Все характеристики
      2 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Косильная головка STIHL AutoCut 56-2 (40057102107) представляет собой 2-струнное полуавтоматическое устройство, предназначенное для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей.

        Преимущества:

        • Она имеет достаточно высокую скорость и эффективность кошения;
        • Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей;
        • Эта косильная головка применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком;
        • Применение: трава около препятствий, мягкая сорная трава.