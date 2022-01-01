Головка триммерная STIHL Autocut 56-2 40057102107

Преимущества:

Она имеет достаточно высокую скорость и эффективность кошения;

Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей;

Эта косильная головка применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком;

Применение: трава около препятствий, мягкая сорная трава.

Косильная головка STIHL AutoCut 56-2 (40057102107) представляет собой 2-струнное полуавтоматическое устройство, предназначенное для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей.