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Всасывающий измельчитель Stihl SH 56 2-mix
28 990 ₽
Воздуходувки
    Всасывающий измельчитель Stihl SH 56 2-mix
    Арт. X19040043
    Всасывающий измельчитель Stihl SH 56 2-mix
    Всасывающий измельчитель Stihl SH 56 2-mix
      Всасывающий измельчитель Stihl SH 56 2-mix
      Всасывающий измельчитель Stihl SH 56 2-mix

      Всасывающий измельчитель Stihl SH 56 2-mix

      28 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X19040043

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Цвет
      		черный
      Прорезиненная рукоятка
      		Нет
      Все характеристики
      28 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Всасывающий измельчитель Stihl SH 56 D 42410110915 используется для уборки листвы и другого садового мусора. Оснащен двухтактным двигателем, работающим на смеси бензина и масла. Технология 2-MIX: высокая мощность при высокой экологичности. Мусоросборник объемом 45 литров позволяет реже прерываться на его опустошение.

        Преимущества

        • Эргономичная рукоятка с элементами управления - простое и удобное управление
        • Обслуживание одной рукой
        • Ручной топливный насос облегчает запуск
        • Двигатель 2-MIX - экологичность
        • Малый вес Stihl SH 56 D 42410110915
        • Простота управления