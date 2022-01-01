Всасывающий измельчитель Stihl SH 56 2-mix
Арт. X19040043
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Цвет
|черный
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Прорезиненная рукоятка
|Нет
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- Всасывающий измельчитель Stihl SH 56 D 42410110915 используется для уборки листвы и другого садового мусора. Оснащен двухтактным двигателем, работающим на смеси бензина и масла. Технология 2-MIX: высокая мощность при высокой экологичности. Мусоросборник объемом 45 литров позволяет реже прерываться на его опустошение.
Преимущества
- Эргономичная рукоятка с элементами управления - простое и удобное управление
- Обслуживание одной рукой
- Ручной топливный насос облегчает запуск
- Двигатель 2-MIX - экологичность
- Малый вес Stihl SH 56 D 42410110915
- Простота управления