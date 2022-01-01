Всасывающий измельчитель Stihl SH 56 2-mix

Преимущества

Эргономичная рукоятка с элементами управления - простое и удобное управление

Обслуживание одной рукой

Ручной топливный насос облегчает запуск

Двигатель 2-MIX - экологичность

Малый вес Stihl SH 56 D 42410110915

Простота управления

Всасывающий измельчитель Stihl SH 56 D 42410110915 используется для уборки листвы и другого садового мусора. Оснащен двухтактным двигателем, работающим на смеси бензина и масла. Технология 2-MIX: высокая мощность при высокой экологичности. Мусоросборник объемом 45 литров позволяет реже прерываться на его опустошение.