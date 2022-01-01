Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Защита для глаз сетка нейлон, беруши Stihl 00008840252
1 790 ₽
Щитки и каски
    Защита для глаз сетка нейлон, беруши Stihl 00008840252
    Арт. X169752149
    Защита для глаз сетка нейлон, беруши Stihl 00008840252

      Защита для глаз сетка нейлон, беруши Stihl 00008840252

      1 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X169752149

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		щиток
      Крепление
      		на голове
      Все характеристики
      1 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Защитный комплект для лица, с нейлоновой сеткой - это надежный способ предохранить лицо, а главное глаза, от повреждений во время работы с садовой техникой. Особенно она нужна, когда речь идет о работе с триммером. Прочная мелкая сетка предохраняет глаза от разлетающейся во все стороны измельченной травы и крупных частичек почвы, попадающих на вращающиеся открытые части. При этом вы все видите и можете свободно дышать. Две регулируемые дуги, в комплект входит коробка с берушами. Гибкая нейлоновая сетка - меньше риск разрушения и дольше срок службы. Нейлоновая сетка наиболее популярная. Гибкая нейлоновая сетка - меньше риск разрушения и дольше срок службы. Средняя светопропускаемость. Обратите внимание: защитный комплект для лица не заменяет защитные очки. Средняя светопропускаемость. Отвечает требованиям SNR 33, EN 352 и EN 1731. 

        Преимущества

        • Защита лица
        • Регулируемые дуги
        • Нейлоновая сетка
        • Высокий срок службы