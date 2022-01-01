Защита для глаз сетка нейлон, беруши Stihl 00008840252

Преимущества

Защита лица

Регулируемые дуги

Нейлоновая сетка

Высокий срок службы

Защитный комплект для лица, с нейлоновой сеткой - это надежный способ предохранить лицо, а главное глаза, от повреждений во время работы с садовой техникой. Особенно она нужна, когда речь идет о работе с триммером. Прочная мелкая сетка предохраняет глаза от разлетающейся во все стороны измельченной травы и крупных частичек почвы, попадающих на вращающиеся открытые части. При этом вы все видите и можете свободно дышать. Две регулируемые дуги, в комплект входит коробка с берушами. Гибкая нейлоновая сетка - меньше риск разрушения и дольше срок службы. Нейлоновая сетка наиболее популярная. Гибкая нейлоновая сетка - меньше риск разрушения и дольше срок службы. Средняя светопропускаемость. Обратите внимание: защитный комплект для лица не заменяет защитные очки. Средняя светопропускаемость. Отвечает требованиям SNR 33, EN 352 и EN 1731.