Заточное устройство Stihl FG4 56120007502

Преимущества

Быстрая и точная заточка

Высокая прочность

Долговечность

Заточное устройство FG 4, 4,0 мм, 3/8 - компактное роликовое заточное устройство с удобной направляющей для напильника для мягкой и точной заточки с малыми затратами. Идельно для профессионалов, для еженедельной точной заточки. С интегрированной плоской пластинкой с выступами для точной подгонки ограничителя глубины после заточки.