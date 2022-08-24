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Заточное устройство Stihl FG4 56120007502
5.0
1
4 290 ₽
Напильники
    Заточное устройство Stihl FG4 56120007502
    Арт. О00000026797
    5.0
    1
    Заточное устройство Stihl FG4 56120007502

      Заточное устройство Stihl FG4 56120007502

      4 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000026797
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Назначение
      		заточка цепей
      Диаметр, мм
      		4
      Все характеристики
      4 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Заточное устройство FG 4, 4,0 мм, 3/8 - компактное роликовое заточное устройство с удобной направляющей для напильника для мягкой и точной заточки с малыми затратами. Идельно для профессионалов, для еженедельной точной заточки. С интегрированной плоской пластинкой с выступами для точной подгонки ограничителя глубины после заточки.

        Преимущества

        • Быстрая  и точная заточка
        • Высокая прочность
        • Долговечность