Заточное устройство Stihl FG4 56120007502
Арт. О00000026797
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Назначение
|заточка цепей
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Диаметр, мм
|4
- Заточное устройство FG 4, 4,0 мм, 3/8 - компактное роликовое заточное устройство с удобной направляющей для напильника для мягкой и точной заточки с малыми затратами. Идельно для профессионалов, для еженедельной точной заточки. С интегрированной плоской пластинкой с выступами для точной подгонки ограничителя глубины после заточки.
Преимущества
- Быстрая и точная заточка
- Высокая прочность
- Долговечность