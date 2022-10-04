Станок универсальный деревообрабатывающий Стинко WOODKRAFT ST-2200

Преимущества

Безопасность. Пильный диск закрыт кожухом для защиты оператора от травм и попадания мелких частиц

Быстрая остановка. Большая красная кнопка останавливает работу станка в случая возникновения аварийной ситуации

Широкие возможности применения

Защита от поломки

Возможность подключения вытяжных устройств

Прочная конструкция STINKO WOODKRAFT ST-2200

Мощный асинхронный двигатель 2200 Вт

Высокая точность распиловки

Пильный диск в комплекте

Универсальный деревообрабатывающий станок STINKO WOODKRAFT ST-2200 применяется для выполнения строгания (фугования), распиловки, фрезерования и сверления деревянных заготовок в домашних условиях. С помощью специальных приспособлений и линеек, которые входят в комплект поставки, можно проводить как прямую, так и поперечную распиловку под углом до 45 градусов с высокой точностью, что значительно расширяет возможности оборудования. Система отключения устройства от источника питания в случае перегрева асинхронного двигателя обеспечивает защиту станка от поломки.