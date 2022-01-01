Фуговально-рейсмусовый станок Стинко WOODKRAFT ST-2200R

Преимущества

Безопасность. Пильный диск закрыт кожухом для защиты оператора от травм и попадания мелких частиц

Устойчивость. Широкие ножки обеспечивают устойчивость станка на полу и препятствуют опрокидыванию

Широкие возможности применения

Защита от поломки

Возможность подключения вытяжных устройств

Прочная конструкция STINKO WOODKRAFT рейсмус ST-2200R

Мощный асинхронный двигатель 2200 Вт

Универсальный деревообрабатывающий станок служит для обработки деревянных заготовок. Модель отличается широким спектром возможностей применения и способна выполнять операции по рейсмусованию, строганию по прямой и под углом до 45 градусов с прижимным устройством, продольной и поперечной распиловке, отбору четверти, фрезерованию и сверлению. Система отключения устройства от источника питания в случае перегрева асинхронного двигателя обеспечивает защиту станка от поломки.