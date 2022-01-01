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Фуговально-рейсмусовый станок Стинко WOODKRAFT ST-2200R
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Фуговально-рейсмусовые станки
    Фуговально-рейсмусовый станок Стинко WOODKRAFT ST-2200R
    Арт. О00000028270
    Фуговально-рейсмусовый станок Стинко WOODKRAFT ST-2200R
    Фуговально-рейсмусовый станок Стинко WOODKRAFT ST-2200R
    Фуговально-рейсмусовый станок Стинко WOODKRAFT ST-2200R
    Фуговально-рейсмусовый станок Стинко WOODKRAFT ST-2200R
      Фуговально-рейсмусовый станок Стинко WOODKRAFT ST-2200R
      Фуговально-рейсмусовый станок Стинко WOODKRAFT ST-2200R
      Фуговально-рейсмусовый станок Стинко WOODKRAFT ST-2200R
      Фуговально-рейсмусовый станок Стинко WOODKRAFT ST-2200R

      Фуговально-рейсмусовый станок Стинко WOODKRAFT ST-2200R

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000028270

      Характеристики

      Производитель
      		Стинко
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Потребляемая мощность, Вт
      		2200
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Универсальный деревообрабатывающий станок служит для обработки деревянных заготовок. Модель отличается широким спектром возможностей применения и способна выполнять операции по рейсмусованию, строганию по прямой и под углом до 45 градусов с прижимным устройством, продольной и поперечной распиловке, отбору четверти, фрезерованию и сверлению. Система отключения устройства от источника питания в случае перегрева асинхронного двигателя обеспечивает защиту станка от поломки.

        Преимущества

        • Безопасность. Пильный диск закрыт кожухом для защиты оператора от травм и попадания мелких частиц
        • Устойчивость. Широкие ножки обеспечивают устойчивость станка на полу и препятствуют опрокидыванию
        • Широкие возможности применения
        • Защита от поломки
        • Возможность подключения вытяжных устройств
        • Прочная конструкция STINKO WOODKRAFT рейсмус ST-2200R
        • Мощный асинхронный двигатель 2200 Вт