Фуговально-рейсмусовый станок Стинко WOODKRAFT ST-2200R
Арт. О00000028270
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Потребляемая мощность, Вт
|2200
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Напряжение сети, В
|220
- Универсальный деревообрабатывающий станок служит для обработки деревянных заготовок. Модель отличается широким спектром возможностей применения и способна выполнять операции по рейсмусованию, строганию по прямой и под углом до 45 градусов с прижимным устройством, продольной и поперечной распиловке, отбору четверти, фрезерованию и сверлению. Система отключения устройства от источника питания в случае перегрева асинхронного двигателя обеспечивает защиту станка от поломки.
Преимущества
- Безопасность. Пильный диск закрыт кожухом для защиты оператора от травм и попадания мелких частиц
- Устойчивость. Широкие ножки обеспечивают устойчивость станка на полу и препятствуют опрокидыванию
- Широкие возможности применения
- Защита от поломки
- Возможность подключения вытяжных устройств
- Прочная конструкция STINKO WOODKRAFT рейсмус ST-2200R
- Мощный асинхронный двигатель 2200 Вт