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Стойка для сверления Dremel 2.615.022.0JB
5.0
2
9 240 ₽
Сверлильные станки
    Стойка для сверления Dremel 2.615.022.0JB
    Арт. X1319051789
    5.0
    2
    Стойка для сверления Dremel 2.615.022.0JB

      Стойка для сверления Dremel 2.615.022.0JB

      9 240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1319051789
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Напряжение сети, В
      		220
      Габариты, мм
      		152x152x305
      Все характеристики
      9 240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стойка для сверления DREMEL 2.615.022.0JB - грамотно спроектированная и качественно выполненная стойка для сверления от американской кампании. Идеально подходит для стационарного использования сверлильных электроинструментов бренда Dremel. Все части устройства выполнены из надежного антикоррозийного сплава, который обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям.

        Преимущества

        • Совмещенная рабочая станция со штативом — это идеальное решение для стационарной работы с Вашим Dremel
        • Возможность вертикального сверления или сверления под углом, регулировка шага в 15 градусов
        • Шлифование и полирование в горизонтальном положении
        • Встроенный выдвижной стенд для насадок с гибким валом (225)
        • Хранение насадок на инструменте
        • Провод всегда занимает безопасное положение благодаря специальной системе управления
        • Маркировка глубины для удобного выбора и фиксации глубины
        • Линейка (сантиметры и дюймы)