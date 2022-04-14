Преимущества

Совмещенная рабочая станция со штативом — это идеальное решение для стационарной работы с Вашим Dremel

Возможность вертикального сверления или сверления под углом, регулировка шага в 15 градусов

Шлифование и полирование в горизонтальном положении

Встроенный выдвижной стенд для насадок с гибким валом (225)

Хранение насадок на инструменте

Провод всегда занимает безопасное положение благодаря специальной системе управления

Маркировка глубины для удобного выбора и фиксации глубины

Линейка (сантиметры и дюймы)

Стойка для сверления DREMEL 2.615.022.0JB - грамотно спроектированная и качественно выполненная стойка для сверления от американской кампании. Идеально подходит для стационарного использования сверлильных электроинструментов бренда Dremel. Все части устройства выполнены из надежного антикоррозийного сплава, который обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям.