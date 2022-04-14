Стойка для сверления Dremel 2.615.022.0JB
Арт. X1319051789
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Напряжение сети, В
|220
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Габариты, мм
|152x152x305
- Стойка для сверления DREMEL 2.615.022.0JB - грамотно спроектированная и качественно выполненная стойка для сверления от американской кампании. Идеально подходит для стационарного использования сверлильных электроинструментов бренда Dremel. Все части устройства выполнены из надежного антикоррозийного сплава, который обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям.
Преимущества
- Совмещенная рабочая станция со штативом — это идеальное решение для стационарной работы с Вашим Dremel
- Возможность вертикального сверления или сверления под углом, регулировка шага в 15 градусов
- Шлифование и полирование в горизонтальном положении
- Встроенный выдвижной стенд для насадок с гибким валом (225)
- Хранение насадок на инструменте
- Провод всегда занимает безопасное положение благодаря специальной системе управления
- Маркировка глубины для удобного выбора и фиксации глубины
- Линейка (сантиметры и дюймы)