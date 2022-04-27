Стойка душ.с пласт.мыльницей FRAP F8005
Арт. X169820356
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
- Душевая штанга Frap F8005 длиной 75 см сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью.
Преимущества
- Материалом для её производства служит латунь с хромированным покрытием, защищающим от коррозии, механических повреждений
- В комплектацию входит решётчатая полочка для размещения ванных принадлежностей и держатель для душевой лейки
- Элементы могут перемещаться по высоте