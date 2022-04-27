Стойка душ.с пласт.мыльницей FRAP F8005

Преимущества

Материалом для её производства служит латунь с хромированным покрытием, защищающим от коррозии, механических повреждений

В комплектацию входит решётчатая полочка для размещения ванных принадлежностей и держатель для душевой лейки

Элементы могут перемещаться по высоте

Душевая штанга Frap F8005 длиной 75 см сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью.