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Стойка душ.с пласт.мыльницей FRAP F8005
5.0
2
1 120 ₽
Штанги для душа
    Стойка душ.с пласт.мыльницей FRAP F8005
    Арт. X169820356
    5.0
    2
    Стойка душ.с пласт.мыльницей FRAP F8005

      Стойка душ.с пласт.мыльницей FRAP F8005

      1 120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X169820356
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Все характеристики
      1 120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Душевая штанга Frap F8005 длиной 75 см сочетает в себе стильный дизайн с удобством эксплуатации и надёжностью.

        Преимущества

        • Материалом для её производства служит латунь с хромированным покрытием, защищающим от коррозии, механических повреждений
        • В комплектацию входит решётчатая полочка для размещения ванных принадлежностей и держатель для душевой лейки
        • Элементы могут перемещаться по высоте