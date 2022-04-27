Стойка душ.с пласт.мыльницей SMART L=90см.V3345C

Преимущества

Высококачественное хромо-никелевое покрытие - выполнено методом гальванизации, который защищает от коррозии и сохраняет гладкую зеркальную поверхность

Держатель для душевой лейки - произведен из прочного ABS-пластика и имеет хром-никелевое покрытие

Штанга из нержавеющей стали – для создания используется высококачественная нержавеющая сталь, что придаёт прочность, износостойкость, устойчивость к коррозии, высота 900 мм.