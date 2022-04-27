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Стойка душ.с пласт.мыльницей SMART L=90см.V3345C
5.0
2
Найти аналог
Штанги для душа
    Стойка душ.с пласт.мыльницей SMART L=90см.V3345C
    Арт. X169820323
    5.0
    2
    Стойка душ.с пласт.мыльницей SMART L=90см.V3345C

      Стойка душ.с пласт.мыльницей SMART L=90см.V3345C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169820323
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		SmartSant
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		штанга
      Вес, кг
      		1.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Штанга из нержавеющей стали – для создания используется высококачественная нержавеющая сталь, что придаёт прочность, износостойкость, устойчивость к коррозии, высота 900 мм. 

        Преимущества

        • Высококачественное хромо-никелевое покрытие - выполнено методом гальванизации, который защищает от коррозии и сохраняет гладкую зеркальную поверхность
        • Держатель для душевой лейки - произведен из прочного ABS-пластика и имеет хром-никелевое покрытие