Стойка душ.с пласт.мыльницей SMART L=90см.V3345C
Арт. X169820323
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|штанга
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Вес, кг
|1.2
- Штанга из нержавеющей стали – для создания используется высококачественная нержавеющая сталь, что придаёт прочность, износостойкость, устойчивость к коррозии, высота 900 мм.
Преимущества
- Высококачественное хромо-никелевое покрытие - выполнено методом гальванизации, который защищает от коррозии и сохраняет гладкую зеркальную поверхность
- Держатель для душевой лейки - произведен из прочного ABS-пластика и имеет хром-никелевое покрытие