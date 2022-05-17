Трансмиссионная стойка с корзиной AE&T T60103 (0,6 т)
Арт. Х13221721
Характеристики
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Производитель
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Тип цилиндра
|одноступенчатый
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Грузоподъемность, кг
|600
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Высота подъёма, мм
|1900
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Высота подхвата, мм
|1100
Это идеальное оборудование для монтажа и ремонта трансмиссии автомобилей в автосервисах. Стойка трансмиссионная, гидравлическая, мобильная, имеет компактные размеры, быстрый подъем, заменяемые зап.части, крепкие и надежные соединения. Стойка не может использоваться разукомплектованной.