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Трансмиссионная стойка с корзиной AE&T T60103 (0,6 т)
5.0
2
Найти аналог
Стойки трансмиссионные
    Трансмиссионная стойка с корзиной AE&T T60103 (0,6 т)
    Арт. Х13221721
    5.0
    2
    Трансмиссионная стойка с корзиной AE&T T60103 (0,6 т)

      Трансмиссионная стойка с корзиной AE&T T60103 (0,6 т)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х13221721
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Тип цилиндра
      		одноступенчатый
      Грузоподъемность, кг
      		600
      Высота подъёма, мм
      		1900
      Высота подхвата, мм
      		1100
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Это идеальное оборудование для монтажа и ремонта трансмиссии автомобилей в автосервисах. Стойка трансмиссионная, гидравлическая, мобильная, имеет компактные размеры, быстрый подъем, заменяемые зап.части, крепкие и надежные соединения. Стойка не может использоваться разукомплектованной.