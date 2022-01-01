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Котел электрический Stout SEB-2101-000009, 9 кВт
Найти аналог
Электрические котлы
    Котел электрический Stout SEB-2101-000009, 9 кВт
    Арт. О00000033388
    Котел электрический Stout SEB-2101-000009, 9 кВт
    Котел электрический Stout SEB-2101-000009, 9 кВт
    Котел электрический Stout SEB-2101-000009, 9 кВт
    Котел электрический Stout SEB-2101-000009, 9 кВт
    Котел электрический Stout SEB-2101-000009, 9 кВт
    Котел электрический Stout SEB-2101-000009, 9 кВт
    Котел электрический Stout SEB-2101-000009, 9 кВт
      Котел электрический Stout SEB-2101-000009, 9 кВт
      Котел электрический Stout SEB-2101-000009, 9 кВт
      Котел электрический Stout SEB-2101-000009, 9 кВт
      Котел электрический Stout SEB-2101-000009, 9 кВт
      Котел электрический Stout SEB-2101-000009, 9 кВт
      Котел электрический Stout SEB-2101-000009, 9 кВт
      Котел электрический Stout SEB-2101-000009, 9 кВт

      Котел электрический Stout SEB-2101-000009, 9 кВт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000033388

      Характеристики

      Производитель
      		Stout
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Наличие насоса
      		Да
      Встроенный расширительный бак
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический котел 9 кВт STOUT SEB-2101-000009 RG00906H270FQD представляет собой одноконтурный стационарный отопительный прибор, который предназначается для обогрева жилых, бытовых, производственных помещений площадью до 90 кв. м. Модель оснащена двумя нержавеющими ТЭНами, циркуляционным насосом, расширительным баком, которые отличаются высокой надежностью и долговечностью. Все токопроводящие элементы устройства заземлены, что гарантирует дополнительную безопасность. Функциональная панель управления обеспечивает удобство в эксплуатации, настройке и обслуживании.

        Преимущества

        • Мощность по ступеням переключения - 1.5 / 3 / 4.5 / 6 / 7.5 / 9 кВт
        • Два ТЭНа
        • Стальной теплообменник
        • Номинальная частота - 50±1 Гц
        • Расширительный бак объемом 12 л
        • Диапазон измерений температуры теплоносителя - от минус 55 до плюс 95 градусов
        • Диапазон измерений температуры воздуха - от минус 55 до плюс 65 градусов
        • Рабочее давление в системе отопления - от 0.07 до 0.29 МПа
        • Диапазон измерения давления - от 0 до 0.4 МПа
        • Объем встроенного пневмогидроаккумулятора (экспанзомата) - 12
        • Предварительное давление экспанзомата - 0.15 МПа
        • Максимальное давление опрессовки системы - 0.43 МПа
        • Давление срабатывания предохранительного клапана 0.4±0.03 МПа
        • Расход электроэнергии за 1 час работы прибора - не более 9.45 кВт*ч
        • Защита от залипания реле
        • Защита от замерзания
        • Индикация ошибок сообщающих о неисправностях в работе котла
        • Теплоизоляция теплообменника
        • Магнитный пускатель
        • Низкий уровень шума при работе
        • Удобное подключение воды снизу - наружная резьба G3/4
        • Возможность приготовления горячей воды в любом режиме работы прибора (при подключенном косвенном водонагревателе)