Котел электрический Stout SEB-2101-000009, 9 кВт

Преимущества

Мощность по ступеням переключения - 1.5 / 3 / 4.5 / 6 / 7.5 / 9 кВт

Два ТЭНа

Стальной теплообменник

Номинальная частота - 50±1 Гц

Расширительный бак объемом 12 л

Диапазон измерений температуры теплоносителя - от минус 55 до плюс 95 градусов

Диапазон измерений температуры воздуха - от минус 55 до плюс 65 градусов

Рабочее давление в системе отопления - от 0.07 до 0.29 МПа

Диапазон измерения давления - от 0 до 0.4 МПа

Объем встроенного пневмогидроаккумулятора (экспанзомата) - 12

Предварительное давление экспанзомата - 0.15 МПа

Максимальное давление опрессовки системы - 0.43 МПа

Давление срабатывания предохранительного клапана 0.4±0.03 МПа

Расход электроэнергии за 1 час работы прибора - не более 9.45 кВт*ч

Защита от залипания реле

Защита от замерзания

Индикация ошибок сообщающих о неисправностях в работе котла

Теплоизоляция теплообменника

Магнитный пускатель

Низкий уровень шума при работе

Удобное подключение воды снизу - наружная резьба G3/4

Возможность приготовления горячей воды в любом режиме работы прибора (при подключенном косвенном водонагревателе)

Электрический котел 9 кВт STOUT SEB-2101-000009 RG00906H270FQD представляет собой одноконтурный стационарный отопительный прибор, который предназначается для обогрева жилых, бытовых, производственных помещений площадью до 90 кв. м. Модель оснащена двумя нержавеющими ТЭНами, циркуляционным насосом, расширительным баком, которые отличаются высокой надежностью и долговечностью. Все токопроводящие элементы устройства заземлены, что гарантирует дополнительную безопасность. Функциональная панель управления обеспечивает удобство в эксплуатации, настройке и обслуживании.