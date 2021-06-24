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Лестница-стремянка Алюмет АМ710
4.0
2
5 909 ₽
7 051 ₽
Стремянки
  • Персональная скидка
Лестница-стремянка Алюмет АМ710
Арт. X1350314082
4.0
2
Лестница-стремянка Алюмет АМ710
  • Персональная скидка

Лестница-стремянка Алюмет АМ710

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 142 ₽
5 909 ₽
7 051 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 682 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно
Арт. X1350314082
4.0
2

Характеристики

Производитель
Алюмет
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
2920х580
Анодированная
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 142 ₽
5 909 ₽
7 051 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 682 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Алюминиевая лестница-стремянка Алюмет матовая, 10 ступеней Ам710 с дугой безопасности и широкой площадкой позволяет проводить замену осветительной техники, выполнять побелку потолка, собрать урожай или обрезку веток. Максимальная нагрузка до 150 кг. Конструкция выдерживает нагрузку от взрослого человека с инструментом. Удобство в работе. Широкая площадка позволяет удобно стоять и выполнять работу

    Преимущества

    • Прочные направляющие, способные выдержать большой вес;
    • Дуга безопасности;
    • Широкая рабочая площадка - удобство в работе;
    • Широкие ступени с глубоким рифлением - безопасность при спуске и подъеме;
    • Заглушки на ножках - защита от скольжения;
    • Страховочные ремни предохраняют Алюмет Ам710 от раскладывания;
    • Компактность в сложенном виде;
    • Специальное защитное покрытие - для устойчивости к коррозии и долгого срока службы