Лестница-стремянка Алюмет АМ710

Преимущества

Прочные направляющие, способные выдержать большой вес;

Дуга безопасности;

Широкая рабочая площадка - удобство в работе;

Широкие ступени с глубоким рифлением - безопасность при спуске и подъеме;

Заглушки на ножках - защита от скольжения;

Страховочные ремни предохраняют Алюмет Ам710 от раскладывания;

Компактность в сложенном виде;

Специальное защитное покрытие - для устойчивости к коррозии и долгого срока службы

Алюминиевая лестница-стремянка Алюмет матовая, 10 ступеней Ам710 с дугой безопасности и широкой площадкой позволяет проводить замену осветительной техники, выполнять побелку потолка, собрать урожай или обрезку веток. Максимальная нагрузка до 150 кг. Конструкция выдерживает нагрузку от взрослого человека с инструментом. Удобство в работе. Широкая площадка позволяет удобно стоять и выполнять работу