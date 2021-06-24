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Лестница-стремянка Алюмет АМ710
Арт. X1350314082
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|2920х580
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Анодированная
|Нет
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- Алюминиевая лестница-стремянка Алюмет матовая, 10 ступеней Ам710 с дугой безопасности и широкой площадкой позволяет проводить замену осветительной техники, выполнять побелку потолка, собрать урожай или обрезку веток. Максимальная нагрузка до 150 кг. Конструкция выдерживает нагрузку от взрослого человека с инструментом. Удобство в работе. Широкая площадка позволяет удобно стоять и выполнять работу
Преимущества
- Прочные направляющие, способные выдержать большой вес;
- Дуга безопасности;
- Широкая рабочая площадка - удобство в работе;
- Широкие ступени с глубоким рифлением - безопасность при спуске и подъеме;
- Заглушки на ножках - защита от скольжения;
- Страховочные ремни предохраняют Алюмет Ам710 от раскладывания;
- Компактность в сложенном виде;
- Специальное защитное покрытие - для устойчивости к коррозии и долгого срока службы