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Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7203
5.0
1
2 445 ₽
2 760 ₽
Стремянки
  • Персональная скидка
Стремянка Алюмет AD7203
Арт. X13503140135
5.0
1
Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7203
Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7203
Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7203
Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7203
Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7203
Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7203
Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7203
Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7203

Стремянка Алюмет AD7203

  • -315 ₽
2 445 ₽
2 760 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 2 760 ₽
Получить ещё скидку
-172 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 21 ноября или позже
    из 633 пунктов выдачи, 470 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X13503140135
5.0
1

Характеристики

Производитель
Алюмет
Рабочая высота, м
2.7
Высота площадки, м
0.6
Кол-во ступеней по одной стороне, шт
3
Материал
алюминий
Макс. рабочая нагрузка, кг
150
Общая длина, м
0.68
Все характеристики
  • Персональная скидка
  • -315 ₽
2 445 ₽
2 760 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 2 760 ₽
Получить ещё скидку
-172 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 21 ноября или позже
    из 633 пунктов выдачи, 470 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Двухсторонняя алюминиевая стремянка Алюмет AD A7203 может применяться для двух работающих людей одновременно. Имеет жесткое крепление (ремни), которое фиксирует её в рабочем положении. Конструкция изготовлена из алюминия, устойчивого к коррозии, поэтому стремянку можно использовать как в помещении, так и на улице

    Преимущества

    • Рифленые ступени с двух сторон - удобство и безопасность
    • Небольшой вес
    • Резиновые заглушки - защита от скольжения
    • Ремни для устойчивости
    • Компактность Алюмет AD A7203
    • Долгий срок службы