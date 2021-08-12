Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7203

Преимущества

Рифленые ступени с двух сторон - удобство и безопасность

Небольшой вес

Резиновые заглушки - защита от скольжения

Ремни для устойчивости

Компактность Алюмет AD A7203

Долгий срок службы

Двухсторонняя алюминиевая стремянка Алюмет AD A7203 может применяться для двух работающих людей одновременно. Имеет жесткое крепление (ремни), которое фиксирует её в рабочем положении. Конструкция изготовлена из алюминия, устойчивого к коррозии, поэтому стремянку можно использовать как в помещении, так и на улице