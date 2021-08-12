Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7203

Стремянка Алюмет AD7203
Арт. X13503140135
Характеристики
|
Производитель
|
Рабочая высота, м
|2.7
|
Высота площадки, м
|0.6
|
Кол-во ступеней по одной стороне, шт
|3
|
Материал
|алюминий
|
Макс. рабочая нагрузка, кг
|150
|
Общая длина, м
|0.68
С этим товаром смотрят
- Двухсторонняя алюминиевая стремянка Алюмет AD A7203 может применяться для двух работающих людей одновременно. Имеет жесткое крепление (ремни), которое фиксирует её в рабочем положении. Конструкция изготовлена из алюминия, устойчивого к коррозии, поэтому стремянку можно использовать как в помещении, так и на улице
Преимущества
- Рифленые ступени с двух сторон - удобство и безопасность
- Небольшой вес
- Резиновые заглушки - защита от скольжения
- Ремни для устойчивости
- Компактность Алюмет AD A7203
- Долгий срок службы