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Стремянка стальная Алюмет М8403
3.7
3
1 749 ₽
Стремянки
    Стремянка Алюмет М8403
    Арт. X13503140111
    3.7
    3
    Стремянка стальная Алюмет М8403

      Стремянка Алюмет М8403

      1 749 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X13503140111
      3.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Алюмет
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1310х420
      Анодированная
      		Нет
      Все характеристики
      1 749 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Стремянка Алюмет 3 ступени - одна из самых компактных моделей бренда Алюмет. Такая лестница пригодится для работ по дому, в саду или на даче, а также при работах с невысокими объектами. Ее ступени имеют ребристую поверхность, что не дает ногам скользить, а ножки оснащены резиновыми заглушками для повышения равновесия прибора. Она обладает удобным механизмом, позволяющим складывать и раскладывать ее без особых усилий. Купить стремянку Алюмет стоит для быстрого ремонта и легкого выполнения бытовых задач.

        Преимущества стремянки стальной Алюмет:

        • Устойчивая
        • Не ржавеет
        • Может использоваться в любых условиях
        • Универсальная

        Комплектация:

        • Стремянка
        • Упаковка