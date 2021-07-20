Стремянка стальная Алюмет М8403

Стремянка Алюмет 3 ступени - одна из самых компактных моделей бренда Алюмет. Такая лестница пригодится для работ по дому, в саду или на даче, а также при работах с невысокими объектами. Ее ступени имеют ребристую поверхность, что не дает ногам скользить, а ножки оснащены резиновыми заглушками для повышения равновесия прибора. Она обладает удобным механизмом, позволяющим складывать и раскладывать ее без особых усилий. Купить стремянку Алюмет стоит для быстрого ремонта и легкого выполнения бытовых задач.

Преимущества стремянки стальной Алюмет:

Устойчивая

Не ржавеет

Может использоваться в любых условиях

Универсальная

Комплектация: