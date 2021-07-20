Стремянка стальная Алюмет М8403

Стремянка Алюмет М8403
Арт. X13503140111
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1310х420
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Анодированная
|Нет
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Стремянка Алюмет 3 ступени - одна из самых компактных моделей бренда Алюмет. Такая лестница пригодится для работ по дому, в саду или на даче, а также при работах с невысокими объектами. Ее ступени имеют ребристую поверхность, что не дает ногам скользить, а ножки оснащены резиновыми заглушками для повышения равновесия прибора. Она обладает удобным механизмом, позволяющим складывать и раскладывать ее без особых усилий. Купить стремянку Алюмет стоит для быстрого ремонта и легкого выполнения бытовых задач.
Преимущества стремянки стальной Алюмет:
- Устойчивая
- Не ржавеет
- Может использоваться в любых условиях
- Универсальная
Комплектация:
- Стремянка
- Упаковка