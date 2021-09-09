Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7204

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Стремянка Алюмет AD7204
Арт. X13503140132
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|940х460
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Анодированная
|Нет
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- Стремянка Алюмет 4 ступени - это небольшая, но весьма устойчивая лестница, благодаря которой можно выполнить любую работу, если она требует нахождения на высоте до метра над уровнем земли. Стремянка с четырьмя ступеньками обладает хорошей, достаточно легкой и выносливой конструкцией, и способна выдерживать нагрузку весом в сто пятьдесят килограмм. Алюминиевый корпус лестницы не боится воды, так что ее смело можно использовать вне помещений. Ребристая поверхность ступенек дает возможность не скользить обуви, а широкая площадка позволяет ставить на нее предметы. Купить стремянку Алюмет будет полезно при омовении окон, возведении небольших конструкций, уборке дома, осуществлении ремонтных работ в квартире и офисе, при сборе урожая в саду или на даче - в целом, она хороша для всего, на что хватит фантазии ее владельца.
Преимущества лестницы стремянки Алюмет:
- Мало весит
- Имеет множество способов применения
- Не ржавеет и не скользит
- Легко складывается и хранится
Комплектация:
- Стремянка
- Упаковка