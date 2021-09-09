Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7204

Стремянка Алюмет 4 ступени - это небольшая, но весьма устойчивая лестница, благодаря которой можно выполнить любую работу, если она требует нахождения на высоте до метра над уровнем земли. Стремянка с четырьмя ступеньками обладает хорошей, достаточно легкой и выносливой конструкцией, и способна выдерживать нагрузку весом в сто пятьдесят килограмм. Алюминиевый корпус лестницы не боится воды, так что ее смело можно использовать вне помещений. Ребристая поверхность ступенек дает возможность не скользить обуви, а широкая площадка позволяет ставить на нее предметы. Купить стремянку Алюмет будет полезно при омовении окон, возведении небольших конструкций, уборке дома, осуществлении ремонтных работ в квартире и офисе, при сборе урожая в саду или на даче - в целом, она хороша для всего, на что хватит фантазии ее владельца.

Преимущества лестницы стремянки Алюмет:

Мало весит

Имеет множество способов применения

Не ржавеет и не скользит

Легко складывается и хранится

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