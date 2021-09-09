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Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7204
5.0
1
3 416 ₽
Стремянки
  • Персональная скидка
Стремянка Алюмет AD7204
Арт. X13503140132
5.0
1
Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7204
Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7204
Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7204
Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7204
  • Персональная скидка
Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7204
Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7204
Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7204
Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7204

Стремянка Алюмет AD7204

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3 416 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно
Арт. X13503140132
5.0
1

Характеристики

Производитель
Алюмет
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
940х460
Анодированная
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 416 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Стремянка Алюмет 4 ступени - это небольшая, но весьма устойчивая лестница, благодаря которой можно выполнить любую работу, если она требует нахождения на высоте до метра над уровнем земли. Стремянка с четырьмя ступеньками обладает хорошей, достаточно легкой и выносливой конструкцией, и способна выдерживать нагрузку весом в сто пятьдесят килограмм. Алюминиевый корпус лестницы не боится воды, так что ее смело можно использовать вне помещений. Ребристая поверхность ступенек дает возможность не скользить обуви, а широкая площадка позволяет ставить на нее предметы. Купить стремянку Алюмет будет полезно при омовении окон, возведении небольших конструкций, уборке дома, осуществлении ремонтных работ в квартире и офисе, при сборе урожая в саду или на даче - в целом, она хороша для всего, на что хватит фантазии ее владельца.

    Преимущества лестницы стремянки Алюмет:

    • Мало весит
    • Имеет множество способов применения
    • Не ржавеет и не скользит
    • Легко складывается и хранится

    Комплектация:

    • Стремянка
    • Упаковка