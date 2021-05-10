Стремянка стальная Алюмет М8404

Стремянка Алюмет М8404
Арт. X13503140102
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1540х440
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Анодированная
|Нет
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- Стремянка четырехступенчатая М8404 Алюмет 4 ступени имеет жесткую устойчивую конструкцию, способную выдерживать до полутора центнера живого веса. Прямоугольная рама с закругленной ручкой синего цвета обеспечивает крепкость профиля стальной стремянки М8404, а жесткость гарантируется свойствами самого сплава, из которого изготовлено изделие. Стремянка стальная 4 ступени оснащена страховочным тросом, позволяющим без опаски проводить работы на высоте. Дополнительное укрепление в форме шарнира добавляет стойкости прибору. Ступени специально были расширены, а их поверхность получила рифление, нивелирующее скольжение ног. Лестницу стремянку стальную купить можно для бытового применения или использования в профессиональном деле: покраске, чистке, установке, монтаже и в выполнении многих других задач
Преимущества стремянки стальной Алюмет М8404
- Устойчивая
- Имеет страховочную ленту
- Выдерживает до 150 кг
- Жесткая и прочная
- Рифленые широкие ступени
- Площадка-навершие
- Надежная и компактная
- Универсальная
Комплектация
- Лестница-стремянка
- Паспорт