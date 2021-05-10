Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Стремянка стальная Алюмет М8404
5.0
2
1 883 ₽
Стремянки
    Стремянка Алюмет М8404
    Арт. X13503140102
    5.0
    2
    Стремянка стальная Алюмет М8404
    Стремянка стальная Алюмет М8404
    Стремянка стальная Алюмет М8404
    Стремянка стальная Алюмет М8404
      Стремянка стальная Алюмет М8404
      Стремянка стальная Алюмет М8404
      Стремянка стальная Алюмет М8404
      Стремянка стальная Алюмет М8404

      Стремянка Алюмет М8404

      1 883 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 568 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно
      Арт. X13503140102
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Алюмет
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1540х440
      Анодированная
      		Нет
      Все характеристики
      1 883 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 568 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно

      С этим товаром смотрят

      Штуцер Belamos YM5805 (внутренняя резьба, 3/4")
      34 ₽
      5.0
      Штуцер Belamos YM5805 (внутренняя резьба, 3/4")
      Кованый молоток Toolberg 3302014, 400 г, фибергласовая обрезиненная ручка
      480 ₽
      5.0
      Кованый молоток Toolberg 3302014, 400 г, фибергласовая обрезиненная ручка
      Коннектор Belamos YM5819E (3/4")
      95 ₽
      4.5
      Коннектор Belamos YM5819E (3/4")
      Бур Практика 911-628, 8 х 100/160 мм
      95 ₽
      Бур Практика 911-628, 8 х 100/160 мм
      Бур Практика 911-581, 6х50/110 мм
      70 ₽
      Бур Практика 911-581, 6х50/110 мм
      Масло Patriot Specific High-Tech 30594, 0.946 л, вязкость 5W-30
      970 ₽
      4.0
      Масло Patriot Specific High-Tech 30594, 0.946 л, вязкость 5W-30
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Моторное масло HC-синт. д/зимней сад. техники Liqui Moly Garten-Wintergerate-Oil 5W-30 CF/SN 39018, 1 л
      1 390 ₽
      1 770 ₽
      Моторное масло HC-синт. д/зимней сад. техники Liqui Moly Garten-Wintergerate-Oil 5W-30 CF/SN 39018, 1 л
      • -380 ₽
      Кованый молоток Toolberg 3302013, 300 г, фибергласовая обрезиненная ручка
      400 ₽
      5.0
      Кованый молоток Toolberg 3302013, 300 г, фибергласовая обрезиненная ручка
      Сумка для инструментов Matrix 90240, 20 карманов
      1 670 ₽
      5.0
      Сумка для инструментов Matrix 90240, 20 карманов
      Ящик для инструментов Blocker Master ПЦ 6673, 19"
      890 ₽
      1 500 ₽
      5.0
      Ящик для инструментов Blocker Master ПЦ 6673, 19"
      • -610 ₽
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стремянка четырехступенчатая М8404 Алюмет 4 ступени имеет жесткую устойчивую конструкцию, способную выдерживать до полутора центнера живого веса. Прямоугольная рама с закругленной ручкой синего цвета обеспечивает крепкость профиля стальной стремянки М8404, а жесткость гарантируется свойствами самого сплава, из которого изготовлено изделие. Стремянка стальная 4 ступени оснащена страховочным тросом, позволяющим без опаски проводить работы на высоте. Дополнительное укрепление в форме шарнира добавляет стойкости прибору. Ступени специально были расширены, а их поверхность получила рифление, нивелирующее скольжение ног. Лестницу стремянку стальную купить можно для бытового применения или использования в профессиональном деле: покраске, чистке, установке, монтаже и в выполнении многих других задач

        Преимущества стремянки стальной Алюмет М8404

        • Устойчивая
        • Имеет страховочную ленту
        • Выдерживает до 150 кг
        • Жесткая и прочная
        • Рифленые широкие ступени
        • Площадка-навершие
        • Надежная и компактная
        • Универсальная

        Комплектация

        • Лестница-стремянка
        • Паспорт