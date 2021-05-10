Стремянка стальная Алюмет М8404

Стремянка четырехступенчатая М8404 Алюмет 4 ступени имеет жесткую устойчивую конструкцию, способную выдерживать до полутора центнера живого веса. Прямоугольная рама с закругленной ручкой синего цвета обеспечивает крепкость профиля стальной стремянки М8404, а жесткость гарантируется свойствами самого сплава, из которого изготовлено изделие. Стремянка стальная 4 ступени оснащена страховочным тросом, позволяющим без опаски проводить работы на высоте. Дополнительное укрепление в форме шарнира добавляет стойкости прибору. Ступени специально были расширены, а их поверхность получила рифление, нивелирующее скольжение ног. Лестницу стремянку стальную купить можно для бытового применения или использования в профессиональном деле: покраске, чистке, установке, монтаже и в выполнении многих других задач

Преимущества стремянки стальной Алюмет М8404

Устойчивая

Имеет страховочную ленту

Выдерживает до 150 кг

Жесткая и прочная

Рифленые широкие ступени

Площадка-навершие

Надежная и компактная

Универсальная

Комплектация