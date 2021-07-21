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Стремянка Алюмет АМ705
5.0
1
4 241 ₽
Стремянки
  • Персональная скидка
Стремянка Алюмет АМ705
Арт. X1350314073
5.0
1
Стремянка Алюмет АМ705
Стремянка Алюмет АМ705
  • Персональная скидка
Стремянка Алюмет АМ705
Стремянка Алюмет АМ705

Стремянка Алюмет АМ705

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4 241 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно
Арт. X1350314073
5.0
1

Характеристики

Производитель
Алюмет
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
1770х460
Анодированная
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 241 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Стремянка Алюмет алюминиевая 5 ступеней 1030 мм это универсальный прибор, который найдет свое применение и в быту, и в профессиональной деятельности. Крепкие опоры и надежные ступени стремянки позволят без труда дотянуться до потолка и выполнить нужные работы, или достать высоко лежащий объект. Стремянка Алюмет алюминиевая оснащена резиновыми накладками на ножки, что делает ее менее скользящей и более устойчивой на даже неровной поверхности. Пригодится дома, на даче, в офисе, на работе, в школе и на улице

    Преимущества стремянки Алюмет 5 ступеней стальной

    • Универсальная
    • Прочная
    • Не скользит
    • Долго служит

    Комплектация

    • Стремянка
    • Паспорт