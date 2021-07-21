Стремянка Алюмет АМ705

Стремянка Алюмет алюминиевая 5 ступеней 1030 мм это универсальный прибор, который найдет свое применение и в быту, и в профессиональной деятельности. Крепкие опоры и надежные ступени стремянки позволят без труда дотянуться до потолка и выполнить нужные работы, или достать высоко лежащий объект. Стремянка Алюмет алюминиевая оснащена резиновыми накладками на ножки, что делает ее менее скользящей и более устойчивой на даже неровной поверхности. Пригодится дома, на даче, в офисе, на работе, в школе и на улице

Преимущества стремянки Алюмет 5 ступеней стальной

Универсальная

Прочная

Не скользит

Долго служит

Комплектация