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Стремянка Алюмет АМ705
Арт. X1350314073
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1770х460
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Анодированная
|Нет
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- Стремянка Алюмет алюминиевая 5 ступеней 1030 мм это универсальный прибор, который найдет свое применение и в быту, и в профессиональной деятельности. Крепкие опоры и надежные ступени стремянки позволят без труда дотянуться до потолка и выполнить нужные работы, или достать высоко лежащий объект. Стремянка Алюмет алюминиевая оснащена резиновыми накладками на ножки, что делает ее менее скользящей и более устойчивой на даже неровной поверхности. Пригодится дома, на даче, в офисе, на работе, в школе и на улице
Преимущества стремянки Алюмет 5 ступеней стальной
- Универсальная
- Прочная
- Не скользит
- Долго служит
Комплектация
- Стремянка
- Паспорт