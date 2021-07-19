Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7205

Преимущества

Рифленые ступени с двух сторон - удобство и безопасность

Небольшой вес

Резиновые заглушки - защита от скольжения

Ремни для устойчивости

Компактность Алюмет AD A7205

Долгий срок службы

Двухсторонняя алюминиевая стремянка Алюмет AD A7205 имеет многоцелевое назначение. Способна выдерживать высокие нагрузки. Коррозионная стойкость. Конструкция изготовлена из алюминия, устойчивого к коррозии, поэтому стремянку можно использовать как в помещении, так и на улице. Против скольжения. Резиновые заглушки на ножках стремянки обеспечивают сцепление с опорной поверхностью