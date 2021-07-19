Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7205
5.0
1
4 241 ₽
Стремянки
  • Персональная скидка
Стремянка Алюмет AD7205
Арт. X13503140133
5.0
1
Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7205
Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7205
  • Персональная скидка
Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7205
Стремянка двухсторонняя Алюмет AD7205

Стремянка Алюмет AD7205

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 241 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X13503140133
5.0
1

Характеристики

Производитель
Алюмет
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
1140х490
Анодированная
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 241 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Сменный модуль для фильтра Аквафор К1-07
999 ₽
1 250 ₽
5.0
Сменный модуль для фильтра Аквафор К1-07
  • -251 ₽
Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A70-20W-230-2.7K-E27 (груша, 20 Вт, теплый свет, Е27)
140 ₽
5.0
Светодиодная лампа Eurolux LL-E-A70-20W-230-2.7K-E27 (груша, 20 Вт, теплый свет, Е27)
Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-7W-230-4K-E14 (7 Вт, свеча, нейтральный свет, Е14)
80 ₽
5.0
Светодиодная лампа Ресанта LL-R-C37-7W-230-4K-E14 (7 Вт, свеча, нейтральный свет, Е14)
Сменный фильтрующий элемент Аквафор К2 К1-02
850 ₽
1 170 ₽
5.0
Сменный фильтрующий элемент Аквафор К2 К1-02
  • -320 ₽
Малярная лента Лакра 2001068, 38 мм, 20 м
130 ₽
5.0
Малярная лента Лакра 2001068, 38 мм, 20 м
Бур Практика Эксперт 775-761 SDS-Plus, 6x110/50 мм
95 ₽
5.0
Бур Практика Эксперт 775-761 SDS-Plus, 6x110/50 мм
Бур Практика 911-581, 6х50/110 мм
70 ₽
Бур Практика 911-581, 6х50/110 мм
Масло для пневмоинструмента Fubag VG 46 838271, 1 л
560 ₽
600 ₽
Масло для пневмоинструмента Fubag VG 46 838271, 1 л
  • -40 ₽
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
400 ₽
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
Лента для герметизации AVIORA 302-054 (48 мм, 10 м)
200 ₽
5.0
Лента для герметизации AVIORA 302-054 (48 мм, 10 м)
Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
Нет в наличии
Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
Смотреть
Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
Нет в наличии
Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Двухсторонняя алюминиевая стремянка Алюмет AD A7205 имеет многоцелевое назначение. Способна выдерживать высокие нагрузки. Коррозионная стойкость. Конструкция изготовлена из алюминия, устойчивого к коррозии, поэтому стремянку можно использовать как в помещении, так и на улице. Против скольжения. Резиновые заглушки на ножках стремянки обеспечивают сцепление с опорной поверхностью

    Преимущества

    • Рифленые ступени с двух сторон - удобство и безопасность
    • Небольшой вес
    • Резиновые заглушки - защита от скольжения
    • Ремни для устойчивости
    • Компактность Алюмет AD A7205
    • Долгий срок службы