Стремянка стальная Алюмет М8405

Металлическая лестница-стремянка Алюмет 5 ступеней это сертифицированное оборудование европейского качества. С ее помощью пользователю предоставляется доступ к объектам на вышине до трех метров. Использовать стремянку может каждый, ведь высококачественная сталь, из которой изготовлена конструкция, без труда выдерживает массу в сто пятьдесят килограммов, а ее ступени с более широким полотном и рифлением позволяют стоять на лестнице-стремянке Алюмет 5 1030 мм свободно и без опаски. Сама лестница не имеет больших габаритов, и достаточно легкая - всего шесть килограмм - поэтому ее нетрудно перевозить даже в обычном багажном отделении автомобиля

Преимущества металлической лестницы-стремянки Алюмет 5 ступеней

Надежность конструкции

Удобство транспортировки

Устойчивость

Простота

Комплектация