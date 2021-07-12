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Стремянка стальная Алюмет М8405
5.0
8
2 232 ₽
Стремянки
    Стремянка Алюмет М8405
    Арт. X1350314076
    5.0
    8
    Стремянка стальная Алюмет М8405

      Стремянка Алюмет М8405

      2 232 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно
      Арт. X1350314076
      5.0
      8

      Характеристики

      Производитель
      		Алюмет
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1770х460
      Анодированная
      		Нет
      Все характеристики
      2 232 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Металлическая лестница-стремянка Алюмет 5 ступеней это сертифицированное оборудование европейского качества. С ее помощью пользователю предоставляется доступ к объектам на вышине до трех метров. Использовать стремянку может каждый, ведь высококачественная сталь, из которой изготовлена конструкция, без труда выдерживает массу в сто пятьдесят килограммов, а ее ступени с более широким полотном и рифлением позволяют стоять на лестнице-стремянке Алюмет 5 1030 мм свободно и без опаски. Сама лестница не имеет больших габаритов, и достаточно легкая - всего шесть килограмм - поэтому ее нетрудно перевозить даже в обычном багажном отделении автомобиля

        Преимущества металлической лестницы-стремянки Алюмет 5 ступеней

        • Надежность конструкции
        • Удобство транспортировки
        • Устойчивость
        • Простота

        Комплектация

        • Лестница-стремянка
        • Паспорт