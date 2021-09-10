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Лестница-стремянка Алюмет АМ706
5.0
1
3 770 ₽
Стремянки
  • Персональная скидка
Лестница-стремянка Алюмет АМ706
Арт. X1350314048
5.0
1
Лестница-стремянка Алюмет АМ706
  • Персональная скидка

Лестница-стремянка Алюмет АМ706

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3 770 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. X1350314048
5.0
1

Характеристики

Производитель
Алюмет
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
2000х490
Анодированная
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 770 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Алюминиевая стремянка Алюмет АМ706 имеет широкое применение при проведении малярных, ремонтных и садовых работ на сравнительно небольшой высоте. Выполнена из матового алюминия и отличается высокой стойкостью к коррозии. Ступени с рифленой поверхностью не позволят скользить во время работы стоящему на них человеку. Прочная страховочная лента предотвращает выход стремянки из рабочего положения.

    Преимущества

    • Прочные направляющие, способные выдержать большой вес
    • Дуга безопасности
    • Широкая рабочая площадка - удобство в работе
    • Широкие ступени с глубоким рифлением - безопасность при спуске и подъеме
    • Заглушки на ножках - защита от скольжения
    • Компактность в сложенном виде
    • Специальное защитное покрытие - для устойчивости к коррозии и долгого срока службы Алюмет АМ706