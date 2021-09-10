Лестница-стремянка Алюмет АМ706

Алюминиевая стремянка Алюмет АМ706 имеет широкое применение при проведении малярных, ремонтных и садовых работ на сравнительно небольшой высоте. Выполнена из матового алюминия и отличается высокой стойкостью к коррозии. Ступени с рифленой поверхностью не позволят скользить во время работы стоящему на них человеку. Прочная страховочная лента предотвращает выход стремянки из рабочего положения.

Преимущества