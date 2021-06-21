Стремянка Алюмет AD7206

Преимущества

Рифленые ступени с двух сторон - удобство и безопасность

Небольшой вес

Резиновые заглушки - защита от скольжения

Ремни для устойчивости

Компактность Алюмет AD A7206

Долгий срок службы

Двухсторонняя алюминиевая стремянка Алюмет AD A7206 в сложенном состоянии занимает немного места. Применяется при проведении ремонта в доме, квартире или на даче. Коррозионная стойкость. Конструкция изготовлена из алюминия, устойчивого к коррозии, поэтому стремянку можно использовать как в помещении, так и на улице. Против скольжения. Резиновые заглушки на ножках стремянки обеспечивают сцепление с опорной поверхностью