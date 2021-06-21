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Стремянка Алюмет AD7206
Арт. X13503140108
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1370х510
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Анодированная
|Нет
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- -1 050 ₽
- Двухсторонняя алюминиевая стремянка Алюмет AD A7206 в сложенном состоянии занимает немного места. Применяется при проведении ремонта в доме, квартире или на даче. Коррозионная стойкость. Конструкция изготовлена из алюминия, устойчивого к коррозии, поэтому стремянку можно использовать как в помещении, так и на улице. Против скольжения. Резиновые заглушки на ножках стремянки обеспечивают сцепление с опорной поверхностью
Преимущества
- Рифленые ступени с двух сторон - удобство и безопасность
- Небольшой вес
- Резиновые заглушки - защита от скольжения
- Ремни для устойчивости
- Компактность Алюмет AD A7206
- Долгий срок службы