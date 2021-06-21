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Стремянка Алюмет AD7206
5.0
1
4 799 ₽
5 050 ₽
Стремянки
  • Персональная скидка
Стремянка Алюмет AD7206
Арт. X13503140108
5.0
1
Стремянка Алюмет AD7206
Стремянка Алюмет AD7206
Стремянка Алюмет AD7206
  • Персональная скидка
Стремянка Алюмет AD7206
Стремянка Алюмет AD7206
Стремянка Алюмет AD7206

Стремянка Алюмет AD7206

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  • -251 ₽
4 799 ₽
5 050 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
Арт. X13503140108
5.0
1

Характеристики

Производитель
Алюмет
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
1370х510
Анодированная
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -251 ₽
4 799 ₽
5 050 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Двухсторонняя алюминиевая стремянка Алюмет AD A7206 в сложенном состоянии занимает немного места. Применяется при проведении ремонта в доме, квартире или на даче. Коррозионная стойкость. Конструкция изготовлена из алюминия, устойчивого к коррозии, поэтому стремянку можно использовать как в помещении, так и на улице. Против скольжения. Резиновые заглушки на ножках стремянки обеспечивают сцепление с опорной поверхностью

    Преимущества

    • Рифленые ступени с двух сторон - удобство и безопасность
    • Небольшой вес
    • Резиновые заглушки - защита от скольжения
    • Ремни для устойчивости
    • Компактность Алюмет AD A7206
    • Долгий срок службы