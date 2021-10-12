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Лестница-стремянка Алюмет АM708
Арт. X1350314069
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|2460x540
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Анодированная
|Нет
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- Алюминиевая лестница-стремянка Алюмет матовая, 8 ступеней Ам708 применяется для работ в саду, в быту. Изготовлена из прочного алюминия, устойчивого к коррозии и повреждениям. Максимальная нагрузка до 150 кг. Конструкция выдерживает нагрузку от взрослого человека с инструментом. Удобство в работе. Широкая площадка позволяет удобно стоять и выполнять работу
Преимущества
- Прочные направляющие, способные выдержать большой вес
- Дуга безопасности
- Широкая рабочая площадка - удобство в работе
- Широкие ступени с глубоким рифлением - безопасность при спуске и подъеме
- Заглушки на ножках - защита от скольжения
- Страховочные ремни предохраняют Алюмет Ам708 от раскладывания
- Компактность в сложенном виде
- Специальное защитное покрытие - для устойчивости к коррозии и долгого срока службы