Лестница-стремянка Алюмет АM708

Преимущества

Прочные направляющие, способные выдержать большой вес

Дуга безопасности

Широкая рабочая площадка - удобство в работе

Широкие ступени с глубоким рифлением - безопасность при спуске и подъеме

Заглушки на ножках - защита от скольжения

Страховочные ремни предохраняют Алюмет Ам708 от раскладывания

Компактность в сложенном виде

Специальное защитное покрытие - для устойчивости к коррозии и долгого срока службы

Алюминиевая лестница-стремянка Алюмет матовая, 8 ступеней Ам708 применяется для работ в саду, в быту. Изготовлена из прочного алюминия, устойчивого к коррозии и повреждениям. Максимальная нагрузка до 150 кг. Конструкция выдерживает нагрузку от взрослого человека с инструментом. Удобство в работе. Широкая площадка позволяет удобно стоять и выполнять работу