Лестница-стремянка Алюмет АМ709

Алюминиевая стремянка Алюмет АМ709 выполнена из матового алюминия и отличается высокой стойкостью к коррозии. Ступени с рифленой поверхностью не позволят скользить во время работы стоящему на них человеку. Прочная страховочная лента предотвращает выход стремянки из рабочего положения. Имеет широкое применение при проведении малярных, ремонтных и садовых работ на сравнительно небольшой высоте

Преимущества