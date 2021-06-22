Лестница-стремянка Алюмет М8409

Преимущества

Прочная страховочная лента

Выдерживает нагрузку до 150 кг

Жесткость конструкции

Долгий срок службы

Не требует дополнительного обслуживания

Широкая область применения

Стальная стремянка Алюмет М8409 выполнена из прямоугольного профиля и окрашена синей полимерной краской. Эта модель рассчитана на высокую нагрузку, обеспечивает хорошую устойчивость как всей конструкции, так и каждой ступеньки по отдельности. Ступени выполнены из алюминия, имеют специальное рифление, что снижает вероятность скольжения во время работы. Прочный страховочный ремень предотвращает выход стремянки из рабочего положения, что обеспечивает безопасную работу на верхних ступенях. Применяется в быту и строительной области